Comment masquer la dernière heure de connexion dans WhatsApp

Vous ne cachez toujours pas l’heure de la dernière connexion dans WhatsApp? Apprenez à le faire.

À ce stade, personne ne doute que WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde. Avec des millions d’utilisateurs actifs chaque jour, cet outil gratuit a rendu la possibilité de parler à nos contacts rapidement et très facilement, vous faisant oublier les SMS déjà obsolètes.

Cependant, WhatsApp a ses risques, en revanche comme tout outil technologique. La vérité est que WhatsApp (comme presque n’importe quelle application de messagerie ou réseau social) peut être un outil très intéressant mais il a aussi ses dangers que nous devrions tous savoir.

Il est vrai que l’affichage d’informations en excès dans cette application n’est pas quelque chose de pratique. Certaines photos de profil, les statuts WhatsApp, l’heure de la dernière connexion … montrer tout cela peut être assez contre-productif. Par conséquent configurer la confidentialité de notre compte WhatsApp est la première chose que nous devons faire lors de son installation sur notre smartphone.

A cet égard et pour éviter les problèmes concernant l’heure de la dernière connexion, nous recommandons que personne ne puisse le voir, pas même nos contacts. Après tout, personne ne s’en soucie. Mais comment masquer l’heure de la dernière connexion dans WhatsApp? Et surtout, quels avantages a-t-il?

Quelle est l’heure de la dernière connexion WhatsApp?

Nous allons d’abord commencer par les bases, expliquer quelle est la dernière heure de connexion dans WhatsApp. La plupart d’entre vous le savent sûrement déjà mais il est possible que certains ne le sachent pas, c’est pour cela que nous sommes, pour l’expliquer.

En discutant avec l’un de vos contacts, vous aurez remarqué que sous son nom se trouvent les états depuis «En ligne», «Heure de la dernière connexion XXXX» ou simplement rien n’apparaît.

La première chose est que le contact est à ce moment avec le WhatsApp ouvert. Le deuxième état indique la dernière fois que notre contact s’est connecté à WhatsApp (il a le dernier temps de connexion activé) et la troisième est que la dernière heure de connexion est désactivée.

Le premier statut est quelque chose d’intrinsèque à WhatsApp et ne peut pas être masqué par des moyens normaux. C’est donc entre nos mains si nous voulons ou non cacher la dernière heure de la connexion, c’est-à-dire, en d’autres termes, si nous voulons montrer à quand remonte la dernière connexion.

Pourquoi les gens cachent-ils leur dernière connexion?

La confidentialité sur Internet est l’un de nos atouts les plus précieux même si malheureusement, nous faisons tout notre possible pour ne pas le garder.

Comme nous l’avons déjà mentionné, afficher certaines photos ou certains statuts sur WhatsApp peut être assez nocif pour nous. La même chose se produit avec l’heure de la dernière connexion.

Pourquoi les gens doivent-ils savoir à quand remonte la dernière connexion à WhatsApp? Personne ne se soucie du nombre d’heures que nous sommes en ligne et encore moins si cela leur importe quand nous nous sommes connectés pour la dernière fois à l’application. Par conséquent, si vous ne voulez pas que quiconque vous contrôle ou sache à quelle heure vous vous connectez, il est préférable de désactiver complètement l’option.

Comment masquer la dernière heure de connexion de WhatsApp

Comme beaucoup d’autres paramètres WhatsApp, masquer la dernière heure de connexion WhatsApp est vraiment simple et est-ce nous n’aurons besoin de rien de plus qu’un smartphone avec notre compte WhatsApp. Et attention, cela ne peut être fait qu’à partir de l’application pour téléphones mobiles et non à partir de la version Web ou de bureau.

Pour cela, nous allons dans Paramètres, Compte et Confidentialité. Ici, nous verrons une section intitulée « Dernière fois » (Les étapes à suivre sont les mêmes sur Android et iO). Une fois à l’intérieur, nous pouvons choisir si nous voulons que quelqu’un voie notre dernière connexion ou si, au contraire, seuls nos contacts ou personne. Comme on dit, cette dernière option est la plus recommandée.

Gardez à l’esprit que si nous sélectionnons que personne ne peut voir notre dernière connexion, Nous ne pourrons pas non plus voir nos contacts. D’une part, nous évitons les commérages et d’autre part nous ne pouvons pas l’être non plus.

Est-il possible d’afficher une fausse heure de connexion?

Il est possible que certains d’entre vous aient déjà pensé que s’il existe un moyen d’afficher une fausse heure de connexion sur WhatsApp, soit pour tromper quelqu’un, soit simplement pour «troller» vos contacts.

Auparavant, dans le Google Play Store, il y avait une multitude d’applications WhatsApp complémentaires. Beaucoup d’entre eux étaient juste outils malveillants qui utilisent le succès de l’application ils ont introduit des logiciels malveillants sur notre appareil ou simplement collecté des informations.

Heureusement, ces applications n’existent plus dans la boutique officielle. Les trouver peut être trouvé si nous faisons une recherche exhaustive sur Internet mais comme nous le disons toujours, mieux vaut ne pas installer l’une de ces applications d’origine inconnue.

Pouvez-vous connaître l’heure de la dernière connexion de quelqu’un qui l’a masquée?

Officiellement et de manière fiable, vous ne pouvez pas connaître l’heure de la dernière connexion de quelqu’un qui l’a cachée. Maintenant, comme nous l’avons déjà dit quelques lignes plus haut, Il y a des années, des applications promettaient d’y parvenir.

Bien sûr, toutes ces applications ont été retirées par Google et bien qu’il soit possible de les obtenir en recherchant sur Internet, nous vous recommandons de ne pas les installer. Les motifs? Divers.

Tout d’abord en n’installant pas d’applications inconnues sur notre smartphone. Deuxièmement et nous pensons que plus important, pour le respect de la vie privée de nos contacts. Si quelqu’un ne veut pas que nous connaissions l’heure de la dernière connexion, nous devons respecter sa décision.

