Quel est le défi Bugs Bunny de TikTok (qui est moins innocent qu’il n’y paraît)

En haut TIC Tac les défis se propagent et deviennent viraux en peu de temps, et parmi les plus courants, il y a certainement ceux qui ont un thème musical. Imiter une danse en utilisant la même musique de fond est l’une des utilisations pour lesquelles les médias sociaux sont nés, et c’est infiniment plus simple que de proposer une recette compliquée ou d’effectuer des exercices de compétences. La dernière tendance qui se répand sur le réseau social s’appelle Défi Bugs Bunny et il répond exactement à ces exigences: il est très simple et repose sur l’utilisation d’une seule piste musicale – bien que certaines variations puissent ne convient pas aux très jeunes.

Qu’est-ce que le défi Bugs Bunny et où est-il né

Le défi a une double référence aux lapins. Le premier provient de la piste audio utilisée pour la chorégraphie: c’est un Pièce de rap russe de 2018 dans lequel une brève référence est faite à Bugs Bunny. Le second est lié à la nature du défi, dans lequel les protagonistes doivent simplement se récupérer dans le miroir pendant qu’ils restent mentir sur le ventre sur n’importe quelle surface; les jambes doivent être soulevées pour montrer que les pieds – avec des chaussettes blanches – émergent de la tête et se déplacent au rythme de la musique comme s’ils étaient les oreilles d’un lapin. Certains clips en particulier ont recueilli 30 millions de vues, contribuant à rendre le défi viral.

La variante explicite

La pièce est simple et accrocheuse, la chorégraphie simple à réaliser et les goûts sont pratiquement garantis à ce stade: il n’est pas étonnant que le défi ait été relevé par des centaines de milliers d’utilisateurs. Cependant, un nombre toujours croissant a décidé de créer une variante plus séduisante, dans laquelle – plus ou moins à mi-parcours de l’exposition – soulevez vos hanches pour montrer vos fesses aux téléspectateurs se balancer au rythme de la musique. Le phénomène n’est pas passé inaperçu par certains utilisateurs, qui ont commencé à réaliser des collages de ces vidéos rendant la tendance inadaptée aux plus jeunes.

