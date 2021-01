Le déséquilibre émotionnel provoque de nombreuses maladies

Le corps, l’esprit et les émotions, l’un sans l’autre, ne fonctionnent pas bien. Si votre corps physique est malade, il est difficile de penser clairement. Si vous avez des pensées déséquilibrées, vos émotions vont diminuer. Et si les émotions sont en ébullition, il n’y a pas de corps physique qui puisse les supporter.

C’est pourquoi, pour être en bonne santé, nous devons avoir un équilibre entre le corps, l’esprit et les émotions. Plusieurs études le montrent. En psychologie, Wilhelm Reich a parlé des émotions déséquilibrées qui finissent par causer des maladies dans le corps physique. Et c’est réel.

Nous avons donc sélectionné quelques problèmes de santé que vous pouvez éviter en prenant bien soin de vos émotions. Voir ci-dessous:

Seins sensibles

Si vous ressentez de la douleur dans vos seins, cela peut être lié aux émotions qui impliquent l’aspect maternel intérieur. Cela fait partie de la nature féminine d’avoir un côté maternel (même si vous n’avez pas d’enfants). Et cela a à voir avec les émotions. Chaque fois que vous vous donnez à quelqu’un, en vous aimant et en vous permettant de prendre soin et de réconforter les autres d’une manière ou d’une autre, vous êtes en équilibre avec les émotions maternelles que vous avez. Essayez d’exprimer cet amour, sans vous tailler, et voyez comment cela peut aider à améliorer le problème des seins sensibles.

Infection urinaire

L’urine infectée peut symboliser les émotions qui sont enflammées après avoir été détenues pendant une longue période. Si vous avez l’habitude d’arrêter de pleurer et de ne pas montrer vos émotions, essayez de changer cela. Il n’est pas sain de tout garder à l’intérieur de vous. Les émotions doivent suivre un flux naturel et être exposées de la manière la plus harmonieuse possible. Entraînez-vous progressivement pour permettre à vos émotions de se libérer et cela aidera à résoudre ce problème.

Candidose

Cela peut indiquer que vous faites quelque chose contre votre volonté. Lorsque vous vous forcez sur quelque chose que vous ne voulez pas, cela affecte vos émotions et vous finissez par piéger et, d’une certaine manière, vous forcer à prendre une forme qui n’est pas naturelle. Un bon entraînement consiste à apprendre à dire non. S’il y a quelque chose dans votre vie qui nuit à vos émotions, mais que vous continuez à accepter la situation, apprenez à lui dire non. C’est un entraînement qui vaut la peine d’être fait.

Douleur pendant les rapports sexuels

C’est un symptôme lié à la peur et au manque de flexibilité. En étant dans un moment intime avec quelqu’un dont vous n’êtes pas sûr d’être la bonne personne, votre inconscient peut vous alerter de cette manière, générant de la peur. Le manque de flexibilité pour ouvrir vos émotions peut également affecter ce cas, alors cherchez une méthode de connaissance de soi pour mieux gérer les émotions refoulées.

Difficulté à avoir des orgasmes

L’orgasme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n’est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Sans avoir des émotions impliquées dans le sexe, il sera beaucoup plus difficile d’avoir des orgasmes. Il est donc important d’avoir des relations avec ceux qui suscitent le désir en vous et vous pouvez avoir une relation qui implique beaucoup d’émotion, de désir et d’intensité.

Ce ne sont là que quelques problèmes de santé que les femmes peuvent rencontrer et qui résultent de problèmes émotionnels non résolus. Mais, dans tous les cas, consultez toujours un médecin avant de prendre des mesures hâtives. Cet article vise à informer et à susciter la curiosité sur la relation entre les émotions et le corps physique, mais il ne remplacera jamais l’avis d’un professionnel qualifié.