Jennifer Garner est-elle végétarienne?

Jennifer Garner adore cuisiner. L’actrice ne peut pas se lasser des chefs célèbres comme Ina Garten, comme exposé dans son « Pretend Cooking Show » sur IGTV. La star adore essayer de nouvelles recettes dans la série amusante maison, mais elle aime particulièrement expliquer comment préparer les recettes de base de son répertoire.

Elle dirige également une entreprise d’aliments biologiques pour bébés appelée Once Upon a Farm, qui donne la priorité à la production de collations de purée de la ferme au réfrigérateur pour les bébés, les tout-petits et les enfants. Étant donné à quel point Garner est ouverte sur les activités de sa cuisine et l’engagement de son entreprise envers les produits biologiques, les fans pourraient se demander si Jennifer Garner est végétarienne?

Jennifer Garner assiste à la 23e cérémonie annuelle des Hollywood Film Awards au Beverly Hilton Hotel le 03 novembre 2019 | Amy Sussman / FilmMagic

Jennifer Garner travaille avec une nutritionniste lors de la préparation des rôles d’acteur

Les différents rôles d’acteur de Garner tout au long de sa carrière lui ont demandé des choses différentes. Menthe poivrée, par exemple, nécessitait beaucoup de scènes d’action, alors Garner a travaillé avec l’entraîneur personnel Simone De La Rue pour préparer son corps. Elle a également travaillé avec la nutritionniste Kelly LaVeque dans le passé. LaVeque a une recette de smoothie que Garner aimait tellement qu’elle a continué à la préparer après la fin de son entraînement. Et il s’avère que ses produits Once Upon a Farm servent de substitut viable aux baies fraîches.

«J’ai commencé à travailler avec @bewellbykelly il y a quelques mois pour me préparer pour #PEPPERMINTmovie et depuis, j’ai bu son smoothie tous les jours au petit-déjeuner», a déclaré Garner dans un post Instagram de 2018. «Aujourd’hui, j’ai décidé de jouer au scientifique et de voir si ma purée bio pressée à froid @onceuponafarm (ou ma nourriture pour bébé, si vous êtes un bébé, mais peu importe) pouvait remplacer les myrtilles fraîches alors que je n’en voyais pas le réfrigérateur. Oui, c’est possible.

Le smoothie est composé de myrtilles, de graines de lin, d’épinards, de lait d’amande, de beurre d’amande, de graines de chia et d’une poudre de protéine de collagène. Et bien que ce smoothie soit à la fois végétalien et végétarien, Garner ne mange pas entièrement à base de plantes.

Certaines des recettes préférées de Jennifer Garner incluent la viande

Garner mange en effet de la viande et du poisson. Et certaines de ses recettes préférées de tous les temps comportent de la viande, et peut-être sans surprise, sont tirées des livres de cuisine de Garten.

Le 6 octobre 2020, par exemple, Garner a publié un nouvel épisode de «Pretend Cooking Show» au cours duquel elle a concocté la recette de poulet croustillant au citron et orzo de Garten à partir de Nourriture réconfortante moderne pour le déjeuner.

Elle a donné un aperçu de sa philosophie alimentaire dans la vidéo lorsqu’elle a déclaré: «En gros, c’est ce que je veux manger pour le déjeuner, alors c’est ce que je vais faire.»

Certaines des autres recettes préférées de Garner à Garten incluent sa recette de bœuf bourguignon de Pieds nus à Paris, et la recette provençale d’espadon de Garten, que les deux stars ont cuisinée ensemble lors d’un épisode de Pieds nus à LA

Garner suit ce que son instinct lui dit ce qu’elle veut manger. Et même si elle ne mange pas strictement à base de plantes, elle sait tout ce qu’il faut pour cultiver des produits de manière durable – elle a grandi dans une ferme en Oklahoma qui est maintenant la base d’origine Once Upon a Farm.

Elle aime aussi préparer des friandises décadentes pour ses enfants, comme le pain au chocolat de Rose Beranbaum, bien que lorsqu’elle prépare la recette de tarte aux patates douces de sa grand-mère, elle choisit de ne pas utiliser de lait et d’œufs. Ce qui est clair, c’est que Garner mange ce qu’elle veut, se livre à des desserts savoureux quand elle le veut et sait comment garder un bon équilibre.