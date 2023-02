Un personnage clé du passé d’Ellie : qui est Riley de « The Last of Us »

La série « Le dernier d’entre nous » de HBO Max présentera son septième chapitre le dimanche 26 février. Ainsi, la bande-annonce de l’épisode est déjà sortie, dans laquelle l’apparition d’un très important dans l’intrigue: Riley Abel.

Elle est l’une des figures clés du jeu vidéo original Le chien méchant et, dans l’émission de télévision, il est joué par l’actrice Tempête Reid. Il est à noter que l’artiste est reconnue pour son travail antérieur sur des projets tels que « Un raccourci dans le temps », « Euphoria » et « Crime contre le temps ».

AVERTISSEMENT SPOILERS. Voulez-vous savoir dans qui Riley est « Le dernier d’entre nous »? Ensuite, nous vous donnons tous les détails que vous devez savoir sur le rôle qu’il a dans le Série HBO Max.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DU CHAPITRE 7 DE THE LAST OF US”

QUI EST RILEY DANS « THE LAST OF US » ?

Riley Abel elle est une survivante de seulement 16 ans. Elle est orpheline et, pendant son séjour à Bostonest devenu très proche de Éliedevenant meilleurs amis et confidents.

Il est à noter qu’elle n’est pas apparue dans le jeu vidéo original, mais dans le contenu téléchargeable (DLC) intitulé « The Last of Us: Left Behind ». Celui-ci se concentre sur le temps qui a passé Élie à Boston et comment elle a été mordue par un infecté. En ce sens, il nous permet d’en savoir plus sur l’histoire de notre protagoniste avant de tomber sur Joël.

Le design de Riley dans le jeu vidéo (Photo : Naughty Dog)

L’HISTOIRE DE RILEY DANS « THE LAST OF US »

Comme la plupart des personnages de l’histoire, Riley Il a eu une enfance très difficile. Son père en a été infecté. Cordyceps et a tué sa mère. Ainsi, elle a été forcée de le tuer pour se sauver.

Plus tard, il vécut un temps à l’école militaire, mais il s’opposa au régime totalitaire et vint soutenir Les lucioles. Dans ces circonstances, lorsque Élie arrivée à la zone de quarantaine, c’est elle qui a empêché un groupe de voyous de la frapper.

Ainsi, après une relation initiale conflictuelle, Élie Il a demandé Riley pour lui montrer comment sortir de la zone après l’avoir suivie en plein vol. La jeune fille n’avait d’autre choix que de montrer le chemin à son nouveau compagnon.

Riley avec Ellie dans « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

LA RELATION DE RILEY ET ELLIE

Riley et Élie ils ont renforcé leur lien, même lorsque les premiers ont rejoint la résistance et quitté l’école. Lors d’une de leurs rencontres dans un centre commercial, par exemple, tous deux ont partagé un beau moment au cours duquel ils dansent ensemble.

Dans ce contexte, Élie elle a été honnête sur la décision qu’elle comptait prendre Riley à l’avenir et lui a demandé de ne pas quitter la ville. De cette façon, il l’embrassa, bien qu’il s’excusa presque immédiatement. Cependant, son intérêt amoureux montre clairement que il n’avait rien à se reprocher.

Le baiser d’Ellie et Riley dans le jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

LA MORT DE RILEY DANS « THE LAST OF US »

Malheureusement, les filles sont surprises et attaquées par des infectés. Et, bien qu’il ait semblé que le cauchemar avait disparu lorsqu’ils les ont fuis, ils ont tous deux découvert qu’ils avaient été mordus. Finalement, ils ont convenu de passer leurs dernières heures ensemble.

Finalement, Riley meurt de l’infection. et Élie il réalise son immunité. Après cela, il se dirige vers Marlènequi déclenche les événements de « Le dernier d’entre nous ».