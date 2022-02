Wendy Williams ne reviendra pas au talk-show cette saison ; Sherri Shepherd s’approche d’un accord pour son propre spectacle

Wendy Williams ne reviendra pas à son talk-show de jour cette saison et l’avenir de son émission reste dans les limbes. Selon Variété, Sherri Shepherd est en discussions avancées avec Debmar-Mercury de Lionsgate pour son propre talk-show de jour, remplaçant potentiellement la série de Williams.

L’émission en est à sa 13e saison et est l’un des plus grands succès de l’histoire de la télévision de jour. Lancée en syndication nationale depuis Debmar-Mercury en 2008, l’émission était centrée sur Williams, qui était une animatrice de radio populaire connue pour sa vision sans limites des potins sur les célébrités. L’émission a immédiatement gagné des téléspectateurs et a gagné en popularité assez rapidement.

Williams a été absente de son émission toute cette saison, car elle a lutté contre des problèmes de santé persistants. Williams souffre de la maladie de Graves, une maladie auto-immune dont elle a parlé ouvertement dans son émission.

Williams s’est éloignée de son talk-show en 2021 et 2022, et pendant ce temps, des hôtes invités l’ont remplacée tout au long de cette saison, y compris Shepherd. Shepherd a été populaire auprès du public et des sources affirment qu’elle est devenue la favorite pour reprendre le créneau horaire de Williams. Pour le moment, on ne sait pas si Williams reviendra à son émission, mais si elle est en assez bonne santé pour le faire et souhaite revenir, les dirigeants seraient prêts à l’accueillir à nouveau.

« Nous nous occuperons de la chute quand nous y arriverons, mais elle ne reviendra pas cette saison », a déclaré une source proche de Williams. Variété.

Le porte-parole de Williams, le vétéran des relations publiques Howard Bragman, a refusé de commenter cette histoire.

Quel est le statut du Wendy Williams Show ?







Entre-temps, Shepherd a été en pourparlers avec Debmar-Mercury, la même société de production derrière Le spectacle de Wendy Williams. Si Williams ne revient pas la saison prochaine, une émission mettant en vedette Shepherd serait la prochaine meilleure option pour remplir le créneau de jour. Le spectacle développé serait entièrement le propre spectacle de Shepherd, pas un remplacement pour Williams. Jusqu’à présent, rien n’est signé ni gravé dans le marbre car il reste encore de nombreuses inconnues à répondre.

Le Wendy Williams Show a eu de nombreux hôtes invités au cours de sa saison en cours, notamment Leah Remini, Michael Rapaport, Whitney Cummings, Fat Joe, Remy Ma, Kym Whitley, Finesse Mitchell, Devyn Simone, Julissa Bermudez et la correspondante en chef de Variety Elizabeth Wagmeister. La semaine prochaine, Bevy Smith et Terrence J animeront, puis Shepherd reviendra la semaine suivante.





Une source proche de Williams a déclaré que l’animatrice était « incroyablement reconnaissante envers tous les hôtes invités qui ont tenu le fort » dans son émission. Un porte-parole de Debmar-Mercury a récemment déclaré qu’il ne commentait aucune spéculation concernant Williams ou Shepherd. Au début de cette saison, Debmar-Mercury a publié cette déclaration à l’appui de Williams : « Wendy est un membre estimé et fidèle de la famille Debmar-Mercury et ce depuis 12 ans. Nous voulons que sa santé soit sa priorité absolue. la déclaration a continué. « Dès qu’elle sera prête, elle sera de retour dans son précieux fauteuil violet. Nous apprécions beaucoup le respect de la vie privée de Wendy, ainsi que tous les bons voeux de ses fans, partenaires de la station et annonceurs. » Le créneau de jour est un gros trou à combler, ce qui explique probablement pourquoi rien n’a encore été confirmé, car cela dépend en grande partie de la santé de Williams et de son retour.









