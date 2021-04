«Navillera», le drame coréen Netflix avec Song Kang

Basé sur le webtoon «Like Butterfly» de HUN et Ji-min sorti en 2016, «Navillera» est la nouvelle série de Song Kang, qui a également joué dans «Alarme d’amour». La fiction dirigée par Han Dong Hwa («Bad Guys») raconte l’histoire d’un septuagénaire et d’une vingtaine d’années au talent exceptionnel qui s’entraident pour surmonter leurs dures réalités et relever le défi de devenir danseurs.

Le drame K adapté par Lee Eun Mi («Tunnel») a été créé le 22 mars 2021 sur tvN et Netflix. Outre Song Kang, il a des acteurs comme Na Moon-hee, Hong Seung-hee, Jo Sung-ha, Shin Eun-jung, Kim Soo-jin, entre autres.

D’abord la webtoon et maintenant la série ont attiré l’attention des internautes et des téléspectateurs, notamment pour l’histoire inspirante qu’elle dépeint, dans laquelle deux hommes se battent sans relâche pour réaliser leurs rêves.

Song Kang, qui faisait également partie de «Love Alarm», est le protagoniste de «Navillera» (Photo: Netflix)

QU’EST-CE QUE «NAVILLERA»?

« Navillera»Suit Duk-chool, un aîné de 70 ans et facteur à la retraite qui décide de poursuivre son rêve d’apprendre le ballet, une décision que sa famille n’aime pas. À l’académie de danse, il rencontre le jeune Lee Chae-rok, un danseur de 23 ans qui s’est intéressé au ballet après avoir essayé différents sports, sa mère était danseuse de ballet avant de mourir d’une maladie quand il était jeune. Chae-rok a eu des difficultés financières et à cause de cela, elle envisage d’arrêter le ballet.

Ces deux hommes de générations différentes qui n’ont apparemment rien en commun, pourtant, grâce au ballet, leurs histoires se croisent et ils apprennent le sens de l’amitié et des rêves. Ensemble, ils devront surmonter différents obstacles tout au long du mélodrame.

BANDE-ANNONCE DE « NAVILLERA »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NAVILLERA »

Personnages principaux

Park In-hwan dans le rôle de Shim Duk-chool, un danseur de ballet novice de 70 ans, qui poursuit son rêve de vie avec le plus grand sérieux.

Song Kang dans le rôle de Lee Chae-rok, un talentueux danseur de ballet émergent de 23 ans qui se blâme souvent pour ses fréquentes blessures.

Na Moon-hee dans le rôle de Choi Hae-nam, l’épouse de Duk-chool, qui prend soin de la vie de ses enfants adultes comme s’ils étaient les siens. Vous voulez vivre tranquillement la vie sans devenir un fardeau pour vos enfants.

Hong Seung-hee dans le rôle de Shim Eun-ho, la petite-fille de Duk-chool, une jeune femme qui mène une vie planifiée par son père. Après avoir rencontré Lee Chae-rok, elle commence à trouver son bonheur et ses rêves.

Personnages secondaires

Jo Sung-ha dans le rôle de Lee Moo-young, le père de Lee Chae-rok.

Shin Eun-jung dans le rôle de Kim Ae-ran, la femme de Shim Seong-san et la mère de Shim Eun-ho.

Kim Tae-hoon dans le rôle de Ki Seung-joo, professeur de ballet de Lee Chae-rok et ex-mari d’Eun So-ri.

Jung Hae-kyun dans le rôle de Shim Seong-san, le fils aîné de Shim Duk-chool et Hae-nam, ainsi que le père de Shim Eun-ho.

Kim Soo-jin dans le rôle de Shim Seong-suk, la deuxième fille de Shim Duk-chool et Hae-nam.

Jo Bok-rae dans le rôle de Shim Seong-gwan, le troisième et le plus jeune fils de Shim Duk-chool et Hae-nam.

Yoon Ji-hye dans le rôle d’Eun So-ri, professeur de danse et ex-épouse de Ki Ki Seung-joo.

Lee So-yeong dans le rôle de Yoo An-na, pianiste au « Ballet Studio ».

Jeong Hee-tae dans le rôle de Young-il, le mari de Shim Seong-suk.

Kim Hyun-mok dans le rôle de Kim Se-jong, l’ami de Lee Chae-rok.

Kim Kwon dans le rôle de Yang Ho-bum, danseur et ancien ami de Lee Chae-rok, qu’il a récemment reçu des mauvais traitements qu’il a subis aux mains de son père Lee Moo-young.

Voici les personnages principaux de « Navillera » (Photo: Netflix)

COMMENT VOIR «NAVILLERA»?

Les dix épisodes de « Navillera« Sont disponibles sur Netflix depuis le 22 mars 2021.