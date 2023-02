DC : L’étrange idée de Zachary Levi pour Shazam 3

Bandes dessinées DC

La deuxième partie de Shazam est sur le point de sortir au cinéma et son protagoniste, Zachary Levi, a une idée plutôt originale pour un troisième film du héros.

© IMDbShazam ! Fureur des Dieux

Il Univers DC traverse un moment de transition vers le plan élaboré par James Gunn et Peter Safran où il y aura un redémarrage de la franchise dans lequel certains personnages resteront et d’autres, comme Superman d’Henry Cavill et Batman de Ben Affleck, seront éliminés. Dans ce contexte, Shazam ! Fureur des Dieuxle deuxième film du héros sortira sous peu, et sa performance au box-office sera d’actualité.

Si le deuxième versement de Shazam parvient à être un succès au box-office et des critiques spécialisés, sûrement le personnage joué par Zacharie Lévi continuera dans DCU qui est actuellement dirigée par James Gunn et Peter Safran, qui ont déjà présenté les projets pour les 10 prochaines années de la marque au cinéma et à la télévision. Y a-t-il de la place pour un autre Billy Batson et son alter ego ?

Shazam ! Fureur des Dieux retrouve la famille titulaire de ces aventures face aux dangereuses Hespera et Kalypso, jouées respectivement par Helen Mirren et Lucy Liu, deux déesses de l’au-delà qui ont le pouvoir nécessaire pour être une menace pour les héros de la Terre et dans ce cas ce sera le travail de Billy Batson et sa famille pour affronter ces méchants qui n’abandonneront pas facilement.

Cette cassette est la dernière des 4 que le vieil homme a laissées Univers étendu DC y compris Le Flash, le scarabée bleu et Aquaman et le royaume perdu. La performance de ces films sera déterminante pour voir si les autorités de Découverte Warner décider de faire quelque chose avec les propriétés de ce qu’on appelle le snyderverse. De nombreux adeptes de la marque demandent à WD de vendre ces personnages à Netflix.

L’idée de Zachary Levi pour Shazam 3

Concernant la poursuite de Shazam, Zacharie Lévi je parle avec fandango et a donné une idée assez étrange: « Il a été très difficile pour moi de comprendre quelle serait la prochaine étape. En partie parce que tous les enfants poussent comme une mauvaise herbe. (…) Je n’ai jamais vu un film de zombies de super-héros. Honnêtement, j’adorerais tuer des zombies et je pense que ce serait très amusant de le faire dans Shazam 3. Ce n’est pas un Shazam mort-vivant, mais nous devons lutter contre des hordes de morts-vivants. ». Shazam ! Fureur des Dieux ouvre le 16 mars.

