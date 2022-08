Qui est qui dans la saison 3 de « Je n’ai jamais »

La troisième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine) premières le vendredi 12 août 2022 sur netflix et dans les dix nouveaux épisodes de la série produite par Mindy Kaling et Lang Fisher Devi continue de faire face aux pressions quotidiennes du lycée et au drame à la maison, tout en naviguant dans de nouvelles romances.

Bien qu’à la fin du deuxième opus le personnage incarné par l’actrice tamoule canadienne Maitreyi Ramakrishnan entame une relation avec Paxton et suscite la jalousie de Ben, apparemment dans la bande-annonce de la nouvelle saison, un nouvel intérêt amoureux apparaîtra pour lui compliquer la vie. .

Bien sûr, Ramakrishnan, Darren Barnet et Jaren Lewison reviennent dans les rôles principaux, tout comme Lee Rodriguez, Ramona Young, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Benjamin Norris et Megan Suri. Mais qui rejoint le casting dans la troisième saison de « Moi jamais” ?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 3 DE « JE NEVER » ?

1. Anirudh Pisharody est Des

Anirudh Pisharody, un acteur indien de 28 ans qui est apparu dans des séries telles que « The Goldbergs » et « 911 », le spin-off de « Grey’s Anatomy », sera chargé d’incarner Des, qui est « un adolescent amérindien aussi intelligent que Devi mais qui fréquente une école privée d’élite», selon la description de Deadine.

Anirudh Pisharody dans le rôle de Des dans la troisième saison de « I never » (Photo : Netflix)

2. Sarayu Blue est Rhyah

Sarayu Blue, connue pour son rôle récurrent d’Angela dans la sitcom Fox Sons of Tucson ainsi que du Dr Sydney Napur dans « Monday Mornings », incarne Rhyah, une nutritionniste à qui Nalini (Poorna Jagannathan), la mère de Devi, fera appel.

Sarayu Blue dans le rôle de Rhyah dans la troisième saison de « I never » (Photo : Netflix)

3. Le diacre Philippe est Parker

Deacon Phillippe, le fils de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe, fera ses débuts d’acteur dans la troisième saison de « Moi jamais», où il jouera Parker, qui, apparemment dans les avant-premières des nouveaux épisodes, rejoindra le groupe d’amis de Devi.

Deacon Phillippe dans le rôle de Parker dans la troisième saison de « I never » (Photo : Netflix)

4. Terry Hu comme Addison

D’après le descriptif de NetflixAddison apportera « plus que ses impressionnantes compétences de jeu-questionnaire au groupe d’amis de Devi”. Terry Hu Il est également apparu dans « Zombies 3 » de Disney en tant que A-Spen, un extraterrestre non binaire.

Terry Hu jouera Addison dans la troisième saison de « I never » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui reviennent dans la saison 3 de « Je n’ai jamais »: