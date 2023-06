Un homme interpelle les personnes qui pensent que la dépendance est la cause de l’itinérance

Étude après étude a révélé que le problème stupéfiant des sans-abri aux États-Unis est plus que tout dû au manque de logements abordables.

Néanmoins, de nombreuses personnes insistent encore sur le fait que la principale cause de l’itinérance est les toxicomanes qui refusent de s’améliorer. Un gars en a eu avec des gens qui diabolisent les sans-abri de cette manière – et les données sont complètement de son côté.

Un TikToker dit qu’il en a assez que les Américains traitent les sans-abri comme des « méchants de Disney ».

Le TikToker, qui porte le surnom de Dale Limpson sur l’application, dit qu’il n’a aucun problème avec les gens qui ne donnent pas l’argent non logé s’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas. Mais s’abstenir de faire un don et faire des sans-abri des monstres sont deux choses différentes, bien sûr, et il en a assez de cette dernière.

« Je pense que le genre de personne que j’aime le moins au monde, ce sont les gens qui baisent les sans-abri sans aucune raison », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il a publiée à ce sujet.

Le TikToker dit qu’il a personnellement été témoin de la façon dont la perception selon laquelle les sans-abri utiliseront simplement les dons pour acheter de la drogue est absurdement exagérée.

La toxicomanie est absolument l’une des causes de l’itinérance en Amérique, mais loin du degré que les gens pensent. Selon les National Institutes of Health, environ un tiers de la population sans-abri a des problèmes de drogue ou d’alcool, mais les études montrent systématiquement que, dans de nombreux cas, l’itinérance est la cause de ces problèmes de toxicomanie, et non l’inverse.

Néanmoins, comme le souligne Dale, de nombreuses personnes supposent par réflexe « oh, ils vont acheter du crack si vous leur donnez de l’argent » ou diabolisent les sans-abri comme étant en quelque sorte néfastes.

Photo : TikTok

Mais Dale dit qu’il a personnellement été témoin de la fausseté de ces perceptions dans sa propre communauté.

Il a raconté l’histoire d’un homme sans logement qui a une fois frappé à la fenêtre de sa voiture pour demander de l’argent pour se nourrir. Après avoir fouillé dans sa voiture pour trouver de la monnaie, il a remis au sans-abri « une poignée de pièces de monnaie » et l’a renvoyé.

Plutôt que de s’éloigner pour acheter de la drogue, le TikToker s’est assis et a regardé le sans-abri « [go into] Économisez beaucoup, sortez avec du pain, de la mortadelle, du fromage. »

Il a poursuivi en disant que la suggestion qu’un dollar donné à un sans-abri se retrouve entre les mains d’un trafiquant de drogue n’a même pas vraiment de sens. « Écoute, mec, je ne suis pas un expert en crack, mais tu penses que le crack c’est du dollar ? Vraiment ?

Photo : TikTok

Des études ont constamment montré que le manque de logements abordables, et non la toxicomanie ou la maladie mentale, est la principale cause de sans-abrisme en Amérique.

Bien qu’il s’agisse du pays le plus riche de la planète, l’Amérique connaît l’un des pires problèmes de sans-abrisme au monde – un problème qui ne fait qu’empirer – et les données ont montré de manière concluante que la flambée des loyers et des prix de l’immobilier aux États-Unis, associée à son manque d’offre de logements adéquats, est la principale cause de nos taux élevés de citoyens sans logement.

Le professeur Gregg Colburn de l’Université de Washington et le journaliste Clayton Aldern ont littéralement écrit le livre sur le sujet, « Le sans-abrisme est un problème de logement ».

Comme Colburn l’explique dans la vidéo ci-dessous, c’est précisément pourquoi le problème de l’itinérance aux États-Unis a tendance à se concentrer non pas là où les plus grands problèmes de pauvreté et de drogue aux États-Unis se répandent, mais plutôt dans les villes les plus riches du pays.

« Les conditions du marché du logement expliquent pourquoi des villes très pauvres comme Detroit et Cleveland ont de faibles taux de sans-abrisme », écrivent Colburn et Aldern dans leur livre. « Les coûts de location élevés et les faibles taux d’inoccupation créent un marché difficile pour de nombreux résidents d’une ville, et ces défis sont aggravés pour les personnes à faible revenu et/ou ayant des problèmes de santé physique ou mentale. »

Cela explique également des phénomènes comme celui exploré dans la vidéo ci-dessous, dans lequel un homme du Wyoming est sans abri alors qu’il gagne 20 € de l’heure.

Tout cela sert à souligner le point de Dale, et il a appelé les gens à avoir un peu plus d’empathie et à ne pas « méchant » les sans-abri, qu’ils leur donnent de l’argent ou non.

« Vous ne manquez pas d’humanité pour ne pas donner d’argent aux sans-abri », a-t-il dit, « mais vous manquez d’humanité pour voir un sans-abri et partir, oh, je ne vais pas lui donner d’argent parce qu’il va probablement pour aller foutre du crack dans la ruelle. »

Photo : TikTok

« Non, mec, il va probablement manger », a-t-il poursuivi, « il va probablement avoir de l’eau parce qu’il fait 110 degrés et que sa gorge ressemble à du putain de gravier. » Ou, comme il l’a dit dans la légende de sa vidéo, « Ce ne sont pas des méchants de Disney, ils n’ont tout simplement pas de chance. »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.