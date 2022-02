Ni Henry Cavill ni Tom Hardy: un chanteur latin pourrait décrocher le poste de James Bond

célébrités

Après le départ de Daniel Craig, le poste de James Bond reste vacant et désormais, un chanteur latino a rejoint la longue liste. Qui est l’homme qui veut prendre la place d’Henry Cavill et de Tom Hardy ?

Ça ne fait aucun doute que James Bond C’est l’une des sagas cinématographiques les plus importantes au monde. Tout comme cela arrive, par exemple avec Marvel, chaque acteur qui a joué l’agent britannique a été marqué par une telle adrénaline. Mais, dans le cas de Daniel Craig, la situation était encore plus grande. Eh bien, l’acteur a su créer une tendance avec son rôle principal et est devenu l’un des favoris, malgré le fait qu’au début, il n’était pas bien accueilli par les fans.

A tel point que, fort de l’amour qu’il a suscité chez les adeptes de James Bondbeaucoup ont souffert sachant que pas le temps de mourir ce serait la dernière fois que Daniel Craig jouerait ce personnage. Mais, en même temps, le fait que son temps dans la franchise soit terminé a ouvert la porte à plus d’un acteur à Hollywood. Eh bien, il s’avère qu’après la confirmation de cette nouvelle, de nombreux artistes ont postulé pour devenir le nouvel agent 007.

Parmi les favoris de cette liste figurent Henry Cavill, Tom Hardy et Idris Elbe. Les acteurs sont les plus cités pour occuper le poste de James Bond et, sans aucun doute, ceux qui ont le plus de possibilités. Cependant, désormais, une nouvelle star a rejoint le combat pour ce personnage et il s’agit, ni plus ni moins, de Maluma. Le chanteur, d’origine colombienne, a confirmé qu’il avait l’intention de se joindre à cette bataille car il pourrait ainsi briser certains stéréotypes.

Lors d’un entretien avec EFE, le Colombien a révélé, en premier lieu, son intention de lancer sa carrière d’acteur. Sans quitter la musique, Maluma semble vouloir se donner une chance devant les caméras. « Mon rêve c’est de bander à Hollywood, c’est le bon moment« , il a déclaré. Même si, ensuite, il est allé chercher plus et, évidemment, il ne veut pas commencer avec des personnages calmes comme il se doit : « J’aimerais briser ce stéréotype et être le premier Batman Latino ou, je ne sais pas, James Bond. Je pourrais amener ma carrière à un autre niveau et représenter notre culture« , mentionné.

Apparemment, l’intention de faire partie de ces films est que l’interprète de Sober aime le genre action. Bien sûr, il faut préciser qu’avant de se lancer aussi haut, il lui faudrait gagner un peu plus de carrière au cinéma puisqu’il a récemment commencé à jouer. Cependant, ce n’est peut-être pas votre chance de jouer James Bond puisque, selon certaines rumeurs, la production serait déjà en pourparlers avec Idris Elba.

