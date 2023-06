4 enfants, dont un bébé, retrouvés après le crash de leur avion dans la jungle amazonienne il y a 40 jours

MAISON AITANA Côte de Bœuf Galice sélection Aitana Maturée 40 à 60 Jours 1,4kg - En direct de MAISON AITANA (Hauts-de-Seine)

Côte de Bœuf Galice sélection Aitana Maturée 40 à 60 Jours 1,4kgs. Maturation assurée par la maison Aitana. Cette viande est livrée sans être mise sous vide, vous devez la consommer dans les 4-5 jours après réception. Cette décision est prise pour conserver la qualité du produit. Si toutefois vous préférez qu'elle soit mise sous vide, faites m'en la demande en m'envoyant un message une fois la commande passée. Je vous proposerai régulièrement des Côtes de Boeuf "sélection Aitana". La race de la viande ne sera jamais la même, car je donne la priorité à la qualité de vie de l'animal plutôt qu'à une race en particulier. Boeuf de Galice, mais aussi du Boeuf du Pays Basque ou encore des Asturies. Ne sont sélectionnés pour la maturation que des animaux "rares", qui vont avoir un vrai potentiel, de par la vie qu'ils ont eue, de par l'alimentation qu'ils ont reçue. Ces 2 critères sont fondamentaux pour que mon travail de maturation puisse ensuite sublimer la viande. J'ai une confiance totale envers les producteurs partenaires avec lesquels je travaille. Chaque animal est unique, chaque pièce est unique, donc chaque maturation sera différente, plus ou moins longue. L'idée est de vous proposer une viande maturée au moment idéal où elle est prête à être consommée. La durée de maturation, de 50 à 60 jours, va enrichir la qualité de la viande et lui donner un goût qui lui est unique et personnel. "Je reçois mes trains de côte bruts, et je procède à l'affinage et à la maturation (j'ai une chambre de maturation dédiée exclusivement à ce travail). Le temps d'affinage va dépendre du type de viande que je reçois. Je regarde chaque pièce, et je la travaille en fonction des goûts des restaurateurs avec lesquels je travaille souvent. Ma force : humainement, je regarde, et je touche, je sens le produit, c'est fondamental, et je sais à qui il est dédié. Chaque morceau est unique, comme un cru. Je compare la viande au vin. Dans les vieux vins, tu vas avoir des vins plus complexes en goûts, avec des subtilités au palais, qui ne plairont pas à tout le monde. La maturation, c'est un peu la même chose. Chaque morceau de viande aura une maturation qui lui est propre et va lui donner son unicité. Quand je reçois mes morceaux, je les observe, et je vais adapter. Rien n'est standardisé ! Comme le vin, il y a des vins de garde, d'autres moins... Le toucher est un sens très important dans la maturation, car le toucher, c'est le gras : il va fondre vite? Moins vite ? Grâce au toucher, je saurais quand je vais devoir stopper la maturation !"