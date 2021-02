Un fossile de calmar vampire «  perdu  » pendant la révolution hongroise redécouvert

Le calmar vampire se cache dans les coins sombres de l’océan depuis 30 millions d’années, une nouvelle analyse d’une découverte de fossiles perdue depuis longtemps.

Moderne calmar vampire (Vampyroteuthis infernalis) peuvent prospérer dans les eaux océaniques profondes et pauvres en oxygène, contrairement à de nombreuses autres espèces de calmars qui nécessitent un habitat moins profond le long des plateaux continentaux. Cependant, peu d’ancêtres fossiles des calamars vampires d’aujourd’hui survivent, donc les scientifiques ne sont pas sûrs de savoir quand ces céphalopodes insaisissables ont développé la capacité de vivre avec peu d’oxygène.

La nouvelle analyse des fossiles aide à combler un écart de 120 millions d’années dans l’évolution des calamars vampires, révélant que les ancêtres des calamars vampires modernes vivaient déjà dans les océans profonds pendant l’Oligocène, il y a 23 millions à 34 millions d’années. Ces calamars ont probablement évolué vers des eaux à faible teneur en oxygène au cours du Jurassique, a déclaré le co-auteur de l’étude Martin Košťák, paléontologue à l’Université Charles de Prague.

« La vie dans des niveaux stables à faible teneur en oxygène apporte des avantages évolutifs – une faible pression de prédation et moins de concurrence », a écrit Košťák dans un e-mail à 45Secondes.fr.

Un calmar fossile vieux de 30 millions d’années découvert à l’extérieur de Budapest. (Crédit d’image: Košťák, M., Schlögl, J., Fuchs, D. et al., Communications Biology. Http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)

Un fossile redécouvert

Košťák et ses collègues ont trouvé le fossile perdu depuis longtemps dans les collections du musée d’histoire naturelle hongrois en 2019 en recherchant des fossiles d’ancêtres de seiche. Le fossile a été découvert à l’origine en 1942 par le paléontologue hongrois Miklós Kretzoi, qui l’a identifié comme un calmar datant d’environ 30 millions d’années et l’a nommé Necroteuthis hungarica. Des chercheurs plus récents, cependant, ont fait valoir qu’il s’agissait d’un ancêtre de la seiche. En 1956, pendant la Révolution hongroise, le musée a été incendié et le fossile aurait été détruit. La redécouverte a été une heureuse surprise.

« C’était un grand moment », a déclaré Košťák à propos de la redécouverte, « de voir quelque chose qui avait précédemment suggéré d’être définitivement perdu. »

Košťák et ses collègues ont étudié le fossile par microscopie électronique à balayage et ont effectué une analyse géochimique. Ils ont d’abord découvert que l’identification initiale de Kretzoi était correcte: le fossile provient d’un calmar, pas d’un ancêtre de seiche. La coquille interne de l’animal, ou gladius, qui forme la colonne vertébrale de son corps, mesurait environ 15 centimètres de long, ce qui suggère que le calmar atteignait environ 13,7 pouces (35 cm) de long avec les bras inclus. C’est juste un peu plus gros que le calmar vampire moderne, qui atteint environ 11 pouces (28 cm) de longueur totale du corps.

Les sédiments entourant le fossile ne présentaient aucune trace de microfossiles souvent trouvés sur le fond marin, ce qui suggère que le calmar ne vivait pas dans les eaux peu profondes. Les chercheurs ont également analysé les niveaux de variations carbone dans les sédiments et a constaté que les sédiments provenaient probablement d’un environnement anoxique ou pauvre en oxygène.

Ces conditions sont caractéristiques du fond océanique profond. En observant les couches de roches au-dessus de l’endroit où le fossile a été déposé en dehors de ce qui est aujourd’hui Budapest, les chercheurs ont également pu montrer que le calmar n’aurait probablement pas pu survivre dans les mers moins profondes de l’époque. Les dépôts de la mer peu profonde ont montré des niveaux très élevés d’un plancton particulier qui fleurit dans des environnements pauvres en sel et riches en nutriments – des conditions que les calamars vampires modernes ne peuvent tolérer.

(Des chercheurs du Monterey Bay Research Institute ont découvert que lorsqu’ils se cachent dans la mer profonde, ces calamars ne se comportent pas comme les prédateurs cauchemardesques que leur nom suggère; ils attendent plutôt dans leurs habitats sombres que des miettes de matière organique flottent. Ensuite, ils capturent ces morceaux avec des ventouses couvertes de mucus, a trouvé MBARI.)

S’adapter aux profondeurs

La nouvelle recherche, publiée jeudi (18 février) dans la revue Biologie des communications , indique comment les ancêtres des calmars vampires ont appris à vivre là où les autres calmars ne pouvaient pas. En regardant plus profondément dans les archives fossiles, les fossiles les plus anciens de ce groupe de calamars se trouvent dans le Période jurassique , il y a entre 201 millions et 174 millions d’années, a déclaré Košťák, et ils se trouvent généralement dans des sédiments anoxiques.

« La principale différence est que ces conditions d’appauvrissement en oxygène ont été établies sur le plateau, [a] «environnement d’eau peu profonde», at-il dit. «Cela signifie que les ancêtres étaient des habitants des environs d’eau peu profonde, mais ils étaient déjà adaptés aux conditions de faible teneur en oxygène.

Il y a une lacune dans les archives fossiles du Crétacé inférieur, qui a commencé il y a environ 145 millions d’années. Le calmar s’est peut-être déjà déplacé vers l’océan plus profond à ce stade, a déclaré Košťák, amorcé par leurs expériences avec des conditions anoxiques dans le Jurassique. Ce mode de vie en eau profonde pourrait expliquer pourquoi le calmar a survécu à la crise qui a tué les dinosaures non aviens à la fin du Crétacé, a-t-il ajouté.

Le calmar vivant dans les profondeurs d’il y a 30 millions d’années aide à relier l’histoire récente au passé profond, a déclaré Košťák. Lui et ses collègues tentent maintenant d’établir des liens similaires pour la seiche, un groupe de céphalopodes mignons aux couleurs changeantes dont les origines sont tout aussi troubles.

