Harold Ramis et Bill Murray ont-ils jamais réconcilié leur querelle après le «  jour de la marmotte  »?

Les comédiens Harold Ramis et Bill Murray ont peut-être collaboré à des films comme chasseurs de fantômes, Caddyshack, et Boulettes de viande, mais c’était jour de la marmotte qui a conduit un coin de 20 ans dans leur amitié.

Bill Murray Harold Ramis et Dan Aykroyd | Columbia Pictures / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Murray et Ramis étaient des amis proches et la fille de Ramis a rappelé pourquoi leur amitié s’était rompue dans son livre, « Ghostbuster’s Daughter: Life with My Dad, Harold Ramis. »

«Comme cela a été largement documenté, jour de la marmotte C’était le film qui a brisé l’amitié entre mon père et Bill Murray », a écrit la fille de Ramis, Violet Ramis Stiel. «Bill traversait une période difficile dans sa vie personnelle, et lui et mon père ne s’entendaient pas sur le ton du film. Ils ont eu quelques disputes sur le plateau, y compris une dans laquelle mon père a perdu son sang-froid de façon inhabituelle, a attrapé Bill par le col et l’a poussé contre un mur. Finalement, Bill vient de fermer complètement mon père… pendant plus de vingt ans.

Harold Ramis rêvait de se réconcilier avec Bill Murray pendant des décennies

Murray traversait un divorce et est devenu encore plus insaisissable que jamais. Il a évité les appels téléphoniques de Ramis quand ils ont travaillé ensemble sur jour de la marmotte et Ramis réfléchit à la fin de leur amitié.

«Parfois, Bill était vraiment irrationnellement méchant et indisponible; il était constamment en retard sur le plateau », a-t-il déclaré. «Ce que je voudrais lui dire, c’est exactement ce que nous disons à nos enfants:« Vous n’avez pas besoin de faire des crises de colère pour obtenir ce que vous voulez. Dites simplement ce que vous voulez. »

Bill Murray et Andie MacDowell dans une scène du film «Groundhog Day», réalisé par Harold Ramis | Columbia Pictures / Getty Images

CONNEXES: Bill Murray détestait le film « Groundhog Day » – Voici pourquoi

Ramis a partagé plus tard qu’il rêvait de se réconcilier avec son ami de longue date. «J’ai eu beaucoup de rêves à son sujet, que nous soyons à nouveau amis», dit-il. «Il y avait une grande sensation de retrouvailles dans ces rêves. Bill était un homme fort. C’était un rocher pour nous. Vous feriez un film avec Bill, une grande comédie à ces débuts, sachant simplement qu’il pourrait sauver la situation, peu importe la gravité du scénario, que nous trouverions quelque chose grâce à l’improvisation.

«C’était notre alliance, en quelque sorte, notre gros lien», a-t-il poursuivi. «Je pourrais l’aider à être le meilleur Bill Murray drôle qu’il puisse être, et je pense qu’il l’a apprécié à ce moment-là. Et je ne sais pas où cela est allé, mais c’est là sur film. Donc, quoi qu’il arrive entre nous à l’avenir, au moins nous avons ces expressions.

Harold Ramis et Bill Murray ont résolu leur querelle avant qu’il ne soit trop tard

Violet Ramis Stiel a rappelé que son père avait tenté de sortir de l’amitié mais avait été blessé. «Mon père a fait de son mieux pour être diplomate à propos de tout cela et a essayé de ne pas le prendre personnellement, mais cela le dérangeait. Il a décrit le sentiment d’avoir le cœur brisé, confus et pourtant pas surpris par le rejet », a-t-elle écrit dans son livre.

Plus tard dans la vie, Ramis a développé une vascularite inflammatoire auto-immune. Sa santé s’est détériorée et il a développé une infection en 2010 qui l’a laissé confiné dans un fauteuil roulant. Le frère de Bill Murray, Brian Doyle Murray, l’a exhorté à rendre visite à Ramis quand il est devenu clair que Ramis était en train de mourir.

Harold Ramis | Barry Brecheisen / Getty Images

CONNEXES: « Ghostbusters: Afterlife »: la star originale taquine « l’expérience spirituelle » de son retour pour un nouveau film, révèle pourquoi le redémarrage de 2016 a échoué

Bill Murray s’est présenté tôt un matin à la maison de Ramis avec une boîte de beignets où les deux ont ri et ont passé quelques dernières heures ensemble. Ramis est décédé en février 2014.