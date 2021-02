Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous: Marla Grayson existait-elle dans la vraie vie?

‘Ne t’inquiète pas, je prends soin de toi’ est l’un des succès du service de streaming Netflix actuellement et se positionne déjà parmi les plus vues au monde. Le film est écrit et réalisé par J. Blakeson, et a une grande distribution, mettant en vedette Eiza Gonzalez Oui Brochet de Rosamund, qui étaient une tendance il y a quelques jours pour un baiser entre eux qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « Sa façade en tant que tutrice légale des personnes âgées cache un escroc professionnel qui laisse les vieillards sans un sou dont elle devrait s’occuper. Mais elle se heurte à la forme de sa chaussure lorsqu’elle choisit sa prochaine victime: une grand-mère qui a perdu un peu de cheveux, mais pas les trucs. Une comédie délicieusement impitoyable « .

Brochet c'est qui joue «Marla Grayson», une femme qui en apparence est une personne aimante, mais qui cache un visage sinistre en montrant qu'elle abuse du système pour l'utiliser contre les personnes âgées les plus démunies. Ce personnage a attiré beaucoup d'attention et le public s'est demandé si cette histoire s'était produite dans la vraie vie, quelque chose qui a répondu Blakeson.







L’écrivain et réalisateur a déclaré: «Dans l’approche de Marla, beaucoup de choses arrivent malheureusement. C’est vrai dans le fait qu’il y a beaucoup de ces gardiens prédateurs qui prient pour les personnes vulnérables et âgées, et d’une certaine manière ils les emprisonnent dans cette tutelle et déchirent fondamentalement leur vie. Les histoires vraies de sa vie sont vraiment déchirantes et horribles, alors malheureusement, oui, cela arrive « .

Bien que ce ne soit pas une histoire à 100% vraie, le cinéaste précise qu’il était basé sur différents cas qui se sont produits dans la vie réelle, comme celui d’April Parks, qui a été condamné en 2019 pour plus de 100 chefs d’accusation de parjure, des dizaines d’accusations de vol et d’exploitation des personnes âgées et un chef d’accusation de crime organisé.. Si vous l’avez aimé, vous pouvez le revoir ‘Ne t’inquiète pas, je prends soin de toi’ Sur la plateforme Netflix, disponible à partir du vendredi.