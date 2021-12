Un fan de MCU crée un guide détaillé de la nouvelle chronologie multiversale de la franchise

Un fan de Marvel Cinematic Universe, qui semble définitivement être un observateur de frénésie, a créé un graphique détaillé expliquant toute la chronologie du MCU, guidant tout le monde dans les événements multiversaux et les histoires interdimensionnelles qui ont traversé le MCU principal après Fin du jeu. La chronologie mise à jour a pris les événements de Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui ont tous deux développé les histoires racontées dans les films MCU et les ont jouxté avec de nouveaux ensembles d’événements qui sont dérivés de la chronologie d’origine, se produisant dans un univers entièrement différent. La chronologie comprend également Loki, qui a en fait dépassé le temps et a donné une toute nouvelle création à la continuité «sacrée» et partagée du MCU.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La publication Reddit inclut les branches temporelles se connectant au plus ancien des événements des films MCU et les relie intelligemment aux nouvelles ramifications de ces histoires causées par l’introduction du concept Multiverse dans la franchise. Voici de plus près le dit post:







C’est assez complet, la chronologie mise à jour, rendue plus lisible par les symboles, et l’index joint qui donne un aperçu des chronologies de branchement et explique la logique de ces croisements. Ce qui le rend plus fou, c’est l’inclusion de celle de Sam Raimi et de Marc Webb Homme araignée films, ainsi que l’univers Spider-Man complémentaire de Sony qui Spider-Man: No Way Home franchi avec, tous comprenant sept films en dehors du MCU avec un autre, Morbius, en attente de libération.

Outre, Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Loki obtient une inclusion par épisodes plus étendue et complexe dans la chronologie mise à jour, car les deux émissions ont joué un rôle essentiel dans la création de ces univers ramifiés, ouvrant finalement le multivers dans le MCU. Tandis que Loki coupez les branches multiversales, Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous a donné un aperçu de la façon dont les événements MCU connus ont changé dans ces réalités ramifiées. Ce qui est intéressant, c’est comment le Redditor a laissé des indices sur l’arrivée de Kang dans la franchise, ce qui dissipera davantage la confusion de ces histoires croisées. La chronologie, cependant, a gardé les séries non Disney + hors de la chronologie principale, les maintenant à la périphérie de cette continuité partagée.

Loki a montré Jonathan Majors comme He Who Remains, une variante de Kang, un conquérant maléfique des réalités interdimensionnelles, qui est maintenant sur le point de provoquer des changements cataclysmiques dans la chronologie originale du MCU. Il dit explicitement à Sylvie et Loki,

Vous êtes venu pour tuer le Diable, n’est-ce pas ? Bien devinez quoi? Je vous garde en sécurité. Et si vous pensez que je suis mauvais, eh bien. Attendez de rencontrer mes variantes. Et c’est le pari. Ordre étouffant ou chaos cataclysmique.

Et avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison, nous savons à quel point l’ouverture de portails à travers le multivers peut être chaotique, et cela va devenir complexe avec Docteur Strange dans le multivers de la folie et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie quand ils seront prêts à avoir leur place dans cette nouvelle chronologie. Le temps est un sujet beaucoup plus complexe dans le MCU car il « fonctionne différemment » de ce que la fiction cinématographique l’a décrit plus tôt et à mesure que la franchise s’agrandit, maintenant avec plusieurs productions télévisées adjacentes, le MCU aurait besoin de plus d’attention pour saisir ses événements .





Ghostbusters Ultimate Collection Box Set pour inclure la version numérique du redémarrage de 2016 Ghostbusters: Answer the Call de Paul Feig sera inclus dans le coffret Ghostbusters Ultimate Collection après tout, mais c’est la version numérique.

Lire la suite





A propos de l’auteur