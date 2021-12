Dana White lance un défi à Jake Paul après être tombé malade d’un YouTuber qui l’a qualifié de toxicomane à la cocaïne

Dans un cliché posté sur Instagram, on pouvait voir un Paul glabre tenant un sac blanc avec une étiquette indiquant «(UFC) Cocaïne gratuite illimitée», avec de la poudre blanche enduite sur son nez et sa lèvre supérieure.

Dans une interview ultérieure avec Graham Bensinger, le joueur de 24 ans a défendu la cascade en déclarant : « Tout le monde connaît l’habitude de coca de Dana et les prostituées. Je ne suis qu’un jeune et Dana a le public que je veux. Il ne se rend pas compte qu’il joue dans mon jeu.

Mais il semble que White en ait assez des railleries, ayant non seulement dit qu’il était prêt à être testé au hasard pour la drogue, mais aussi avoir fait sa propre accusation subtile contre Paul.

«Ce gars n’arrête pas de dire que je suis un fan de coke. Il peut me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années si je peux le tester au hasard pour les stéroïdes pendant les deux prochaines.

En août, Paul a déclaré à MMA Junkie qu’il n’avait jamais utilisé de substances interdites et qu’il était prêt à être testé à tout moment.

« Alors j’ai glissé mon téléphone – c’est une histoire vraie sur la vie de ma mère, elle me regarde dans les yeux (en ce moment) – je glisse mon téléphone, cliquez sur Safari et tapez « Qu’est-ce que les PED ? » Ensuite, je vois qu’il est dit médicaments améliorant les performances.

« J’ai répondu par SMS à mon responsable : « C’est une bonne chose que j’aie dû chercher sur Google ce que sont les PED ». Mais je le considère comme un compliment. Les gens essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour me discréditer et me retirer de ce voyage. Ils lui trouvent déjà des excuses lorsqu’il perd.