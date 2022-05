La star de « ER » Anthony Edwards sauve la comédie musicale de Broadway face à sa femme

Anthony Edwards a fait ses débuts musicaux à Broadway avec un préavis de seulement quelques heures !

Vendredi, l’acteur « ER », qui a joué le Dr Mark Greene dans le drame médical de longue date, a remplacé Robert Joy dans la comédie musicale de Broadway « Girl From the North Country », après que Joy ait été testée positive pour COVID-19.

Il a expliqué comment cela s’est passé dans une vidéo des coulisses qui a été publiée samedi sur la page Instagram officielle « Girl From the North Country ».

Edwards, qui a joué le rôle de M. Walker, le narrateur de l’émission, a déclaré qu’il ne savait pas que l’émission était en difficulté jusqu’à cet après-midi, lorsque sa femme Mare Winningham a appelé. Winningham dirige « Girl From the North Country » et sa performance lui a valu une nomination aux Tony Awards 2022 pour la meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal dans une comédie musicale.

« Mare m’a appelé et m’a dit : ‘Hé, devinez quoi ? et lire le livre ? » Edwards a expliqué, ajoutant que Winningham l’avait appelé vers « 13 h 30 à 14 h » vendredi alors qu’il se trouvait au domicile du couple dans le Connecticut. La représentation de la soirée était prévue à 20h

Mais après avoir réfléchi à l’idée « folle », il a décidé de l’essayer, comptant sur la gentillesse du public.

« J’étais comme, wow, ‘C’est un (moment) unique dans une vie' », a déclaré Edwards. « Je sais que le public est si aimant et indulgent. »

« Et j’ai juste pensé, j’adore ce spectacle. J’aime tout à ce sujet et si cela signifie comme 800 personnes, 1 000 personnes vont pouvoir le voir ce soir au lieu de l’annuler », a-t-il déclaré.

Bien qu’Edwards était convaincu d’avoir pris la bonne décision, il a commencé à se remettre en question alors qu’il conduisait deux heures du Connecticut à New York.

« C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Oh non. J’ai juste manqué d’essence » », a-t-il plaisanté.

Mais après être monté sur scène et avoir joué aux côtés de sa femme lors de la représentation de la nuit, il s’est rendu compte que cela en valait la peine.

« C’était amusant », a-t-il déclaré.

« Je dois partager la loge de la star », a-t-il plaisanté, faisant référence au fait qu’il partageait la loge de Winningham à cause du court préavis.

La star de « Casa Valentina » a également pensé qu’il avait fait du bon travail aussi.

« Je suis plus qu’impressionné et fier », a déclaré Winningham. « Tu es intrépide et amusant. »

