Star Wars: Ahsoka Stars taquine le nouveau personnage animatronique de niveau « Baby Yoda » de la série

Guerres des étoiles a toujours été connu pour apporter un éventail d’effets pratiques à la fête dans un monde très orienté CGI, et il semble que Ahsoka ne sera pas différent. Venant de Dave Filoni et Jon Favreau Mandalorien stable, ce n’est pas surprenant, après tout, ce sont eux qui ont amené Grogu – ou Baby Yoda aux masses – dans le monde, et nous savons tous où cela a conduit. Maintenant Ahsoka étoile Rosario Dawsona taquiné l’arrivée d’un autre personnage animatronique adorable qui sera probablement la réponse de la série à Le Mandalorienest le petit Jedi.





La dernière édition de Revue Empire a rattrapé les acteurs et l’équipe du prochain Guerres des étoiles série qui verra Ahsoka Tano de Dawson revenir sur les écrans dans sa propre aventure. La première bande-annonce a déjà mis en avant la série, mais pour ceux qui ont besoin de quelque chose de mignon et d’adorable pour ne faire qu’un avec The Force, alors la série a quelque chose pour vous sous la forme du Loth-Cat. Tout comme Grogu, la créature était une marionnette animatronique entièrement fonctionnelle qui était sur le plateau avec les acteurs, et pour Dawson, c’était « au niveau supérieur ». Dit-elle:

« Il grognerait et aurait l’air mignon. Vraiment, le détail était de niveau supérieur. »

La co-star de Dawson, Natasha Liu Bordizzo, qui joue Sabine Wren, a soutenu cela, développant le travail qui a permis de donner vie au Loth-Cat à l’écran et sur le plateau. Elle a ajouté:

« C’était mon petit pote ! Ce chat, la complexité du design… Je veux dire, il y a un vrai squelette là-dessous, parce que c’est comme ça qu’ils contrôlent des expressions faciales aussi intenses et tout. »

Bien que le Loth-Cat ne soit clairement pas aussi important pour la série que Grogu l’est pour Le Mandalorienet ne sera donc pas tout à fait le succès commercial de « Baby Yoda », c’est certainement un visage que vous verrez sur de nombreuses tasses, chemises et sur des stands de jouets en peluche dans un proche avenir.





Comment Ahsoka s’intégrera-t-il à l’ère mandalorienne de Star Wars?

Le personnage d’Ahsoka Tano a une longue histoire dans le Guerres des étoiles franchise, ayant déjà fait des apparitions dans des séries animées, La guerre des clones et Rebelles de la guerre des étoiles. Cependant, après avoir fait ses débuts en direct dans Le Mandalorience sera son premier véritable test dans un environnement d’action réelle, et avec beaucoup de choses encore à révéler sur la série, où sa place dans l’histoire globale se situera n’est toujours pas claire.

Naturellement, Ahsoka est un personnage populaire bien que grâce à ses aventures animées, les fans sont donc très prêts à la voir faire une transition complète vers sa propre série d’action en direct, ce qui pourrait bien ouvrir la voie à plus, ou du moins une future apparition dans Le Mandalorien ou le film culminant sur lequel travaille actuellement Dave Filoni.

Disney + n’a pas encore publié de détails sur la date exacte du premier épisode de Ahsoka arrivera sur la plate-forme, mais pour l’instant les fans savent que cela arrivera en août, et étant donné que Marvel Studios devrait sortir Loki à un moment donné en septembre, il serait probablement plus proche du début d’août que de la fin.