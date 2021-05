Les fans de Spider-Man célèbrent le 19e anniversaire du film

Sam Raimi conduit les cinéphiles à merveille prendre un virage définitif lorsque Spider-Man est sorti en salles il y a 19 ans le 3 mai 2002. Après le succès des adaptations en direct de Marvel Comics avec Blade et X-Men à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Sony Pictures a porté le succès au box-office des bandes dessinées modernes à un niveau supérieur lorsque Spider-Man a atteint le troisième plus grand box-office mondial de 2002 avec 821 millions de dollars, derrière seulement Le Seigneur des anneaux: les deux tours avec 936 millions de dollars et Harry Potter et la chambre secrète avec 878 dollars.

Inspiré des bandes dessinées Marvel créées par Stan Lee et Steve Ditko, Spider-Man voit un lycéen aux manières douces Peter Parker (Tobey Maguire) Devenez le Spider-Man qui tire des toiles et grimpe aux murs lorsqu’il est mordu par une araignée génétiquement modifiée.

Rempli de culpabilité après la mort de son oncle bien-aimé Ben, Spider-Man jure d’utiliser ses incroyables capacités pour combattre le crime et contrecarrer le Gobelin vert (Willem Dafoe) comme il en vient à comprendre que «une grande puissance s’accompagne d’une grande responsabilité».

Les fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour célébrer le 19e anniversaire de ce film légendaire de l’intrépide Spider-Man de Sam Raimi.