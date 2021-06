Un agriculteur découvre une dalle de pierre vieille de 2 600 ans d’un pharaon égyptien

Un agriculteur vivant près d’Ismaïlia en Égypte a découvert une stèle vieille de 2 600 ans érigée par le pharaon Apries, qui a régné d’environ 589 avant JC à 570 avant JC, a rapporté le ministère égyptien des Antiquités.

Le fermier a trouvé cette ancienne dalle de grès en préparant sa terre pour la culture, à environ 100 kilomètres au nord-est du Caire ; il a ensuite contacté la police du tourisme et des antiquités au sujet de la découverte, selon le communiqué du ministère. La stèle mesure 91 pouces (230 centimètres) de long, 41 pouces (103 cm) de large et 18 pouces (45 cm) d’épaisseur.

Au sommet de la stèle se trouve une sculpture d’un disque solaire ailé (un disque qui était parfois associé au dieu solaire Ra) avec un cartouche du pharaon Apries, avec 15 lignes d’écriture hiéroglyphique en dessous, selon le communiqué. Apries, également connu sous le nom de Wahibre Haaibre, a régné pendant la 26e dynastie d’Égypte (688 avant JC à -525 avant JC), une époque où Egypte était indépendant et sa capitale était souvent située à Saïs dans le nord de l’Égypte.

Des efforts sont en cours pour traduire la stèle. Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, a déclaré que la stèle semble être liée à une campagne militaire menée par Apries à l’est de l’Égypte.

L’historien grec ancien Hérodote (vécu ca. 484-425 av. J.-C.) a affirmé qu’Apries a mené une guerre perdue d’avance contre les Phéniciens qui a laissé de nombreux soldats égyptiens morts et a déclenché une guerre civile en Égypte qui a finalement conduit à la mort d’Apriès et à son remplacement en tant que pharaon par un homme nommé Amasis. On ne sait pas si cette stèle jettera un nouvel éclairage sur ces événements.

