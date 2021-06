John Legend dit que Michael Costello a fabriqué des messages de Chrissy Teigen

John Legend dit que les captures d’écran partagées par le créateur de mode Michael Costello de prétendus messages d’intimidation envoyés à Costello par Chrissy Teigen en 2014 sont fausses.

Le chanteur a déclaré vendredi que Costello avait fabriqué les captures d’écran d’un échange de messages directs avec la femme de Legend dans un long post Instagram que Costello a partagé lundi dans lequel il a déclaré que l’intimidation de Teigen avait entraîné un traumatisme continu.

Costello a écrit qu’il était « déprimé et avait des pensées suicidaires » sept ans après des interactions en ligne avec Teigen. Sa remarque est intervenue après que Teigen ait publié de longues excuses sur Medium pour ses tweets passés.

La légende a fait référence à une histoire d’Insider vendredi qui rapporte des divergences dans les images des captures d’écran qui pourraient indiquer qu’elles ont été truquées. 45secondes.fr n’a pas vérifié les échanges de messages directs entre Costello et Teigen.

Chrissy s’est excusée pour ses tweets publics, mais après ses excuses, M. Costello a fabriqué un échange de DM entre eux. Cet échange a été inventé, complètement faux, n’a jamais eu lieu. Reçus ci-dessous : https://t.co/Toh2rjTXNS – John Legend (@johnlegend) 18 juin 2021

« Chrissy s’est excusée pour ses tweets publics, mais après ses excuses, M. Costello a fabriqué un échange de DM entre eux », a tweeté Legend vendredi. « Cet échange a été inventé, complètement faux, n’a jamais eu lieu. »

Une coche bleue manquante, des couleurs d’arrière-plan différentes et la présence d’une icône de chat vidéo pourraient tous indiquer que les captures d’écran ont été fabriquées, selon Insider.

AUJOURD’HUI a contacté Costello pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Dans une déclaration à E! News publiée vendredi après-midi, le représentant de Costello a nié les allégations, déclarant : « Le fait que l’équipe de Chrissy Teigen essaie désespérément de prouver que les DM sont faux et tente de discréditer Michael Costello, victime de traumatismes et d’intimidation par Chrissy Teigen à la fois en ligne et hors ligne, confirme qu’elle reste la même brute, malgré ses excuses publiques. »

Teigen, 35 ans, a également répondu aux affirmations de Costello vendredi après-midi dans une déclaration partagée sur Instagram et Twitter. « Chrissy est complètement surprise et déçue par la récente attaque de Michael Costello, qui comprend des » captures d’écran » fictives de 2014 de prétendus messages privés que Chrissy n’a pas envoyés », lit-on en partie dans sa déclaration.

Costello, 38 ans, a déclaré sur Instagram que Teigen et la styliste Monica Rose ont menacé de ne pas travailler avec des personnes ou des marques qui ont travaillé avec Costello, ce qui a nui à sa carrière. AUJOURD’HUI a contacté un porte-parole de Rose qui a déclaré qu’elle n’avait pas de commentaire.

La page Instagram de Costello est devenue privée vendredi, prenant son message avec les captures d’écran de l’échange présumé avec Teigen à la vue du public.

Il a écrit que son interaction initiale avec Teigen provenait de ce qu’il a dit être un commentaire photoshoppé flottant en ligne alléguant qu’il avait utilisé une insulte raciale. Il a déclaré que l’image était fausse et finalement supprimée par Instagram.

AUJOURD’HUI a confirmé qu’Instagram n’avait pas de politique de vérification des faits en 2014 qui aurait entraîné la suppression de l’image présumée. Cette politique a débuté en 2019.

Dans les captures d’écran que Costello a partagées sur Instagram, une réponse étiquetée comme étant de Teigen refuse d’appeler Costello, disant « Non ! Je n’ai rien à vous dire. Vous obtiendrez ce qui vous arrive. »

Une capture d’écran d’une prétendue réponse ultérieure de Teigen dit: « Les racistes comme vous méritent de souffrir et de mourir. Vous pourriez aussi bien être mort. Votre carrière est terminée, regardez simplement. »

La légende dit que tout dans les captures d’écran est inventé.

Honnêtement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un ferait semblant de s’insérer dans ce récit, mais c’est ce qui s’est passé. – John Legend (@johnlegend) 18 juin 2021

« Honnêtement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un ferait semblant de s’insérer dans ce récit, mais c’est ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. tweeté. « J’encourage tous ceux qui répandent ce mensonge à bout de souffle à garder la même énergie lorsqu’ils corrigent le disque. »

Vendredi, Teigen a commenté les allégations selon lesquelles les captures d’écran étaient fausses, ajoutant de prétendues captures d’écran de la sienne qui montrent apparemment des messages privés que Costello lui a envoyés au fil des ans.

« Michael, vous causez maintenant une douleur réelle aux personnes qui essaient de s’améliorer », a-t-elle écrit sur Instagram. « Assez. Ou cela ira plus loin. Pas ici, mais un véritable tribunal. Et chaque centime que nous gagnerons ira à une organisation caritative anti-intimidation axée sur la transformation de ce spectacle de merde en positif. Je vous souhaite la paix et la guérison. J’ai certains endroits où j’ai fréquenté si vous souhaitez les connexions. «

Plus tôt cette semaine, Teigen s’est excusée pour son comportement en ligne passé dans son message Medium. « J’étais un troll, point final », a-t-elle écrit. « Et je suis tellement désolé. »

Elle a également écrit dans son article qu’elle se retirerait des médias sociaux pour passer du temps avec sa famille. « Nous sommes tous plus que nos pires moments », a-t-elle écrit. « Je ne demanderai pas votre pardon, seulement votre patience et votre tolérance. Je vous demande de me permettre, comme je vous promets de vous le permettre, de reconnaître les erreurs du passé et d’avoir la possibilité de chercher à vous améliorer et à changer. »