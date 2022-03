La ville qui a changé son nom en Batman et a poursuivi Christopher Nolan

in

Curiosités

Un journaliste a relancé une vieille polémique à la suite de la première du film de Matt Reeves. Situé en Europe, il a suscité la controverse il y a plus d’une décennie.

©IMDBLe premier film Batman de Nolan est sorti en 2005.

La longue attente n’a fait qu’alimenter l’angoisse des fans de Homme chauve-souris. quand je devais homme chauve-souris arriverait en 2021, la pandémie a forcé le report de la première, qui est finalement arrivée ce jeudi dans les salles d’Amérique latine. Depuis quelques jours, les réseaux parlent de cette production réalisée par Matt Reeves et les attentes qu’ils ont sur ce que je peux faire Robert Pattinson Quoi le cavalier de la nuit.

L’un de ceux qui ont choisi d’aller dans l’autre sens en pensant au film était le journaliste Agustín Avenaliqui dans votre compte Twitter partagé un fil particulier. Là, il fait référence à une ville européenne qui, il y a quelques années, a décidé de changer son nom en Homme chauve-souris. Comme si cela ne suffisait pas, l’histoire comprend également un procès contre Christophe Nolanle réalisateur de la trilogie qu’il dirigeait balle chrétienne entre 2005 et 2012.

Dans votre message, Avenali a raconté l’histoire d’Iluh, une ville de Turquie habitée par environ 340 000 personnes, qui il y a 65 ans a décidé de changer son nom en Homme chauve-souris. Bien que l’on puisse penser que cela a à voir avec le super-héros de Bandes dessinées DCen réalité l’explication n’est pas associée au personnage créé par Bob Kane et Bill Finger. L’histoire raconte que le nom a été changé en l’honneur d’une rivière qui traverse la région.

Ce qui est curieux, c’est l’origine du rivière batman, d’où émergent deux histoires complètement différentes. D’une part, on dit que la rivière a été baptisée de ce nom en l’honneur de Bati Raman, une montagne trouvée dans le lieu. Mais on parle aussi d’une ancienne unité de poids, qui était utilisée par les Ottomans et représentait environ 7,5 kilos.

Le procès du peuple Batman contre Christopher Nolan

Dans sa publication, le journaliste fait également allusion à un procès intenté par le maire de Homme chauve-souris, Hüseyin Kalkan. En 2008, le président a engagé une action en justice contre Christopher Nolan et Warner Bros Pictures, pour avoir utilisé le nom sans demander leur permission. Dans une note du Guardian de cette époque, ils citent : « Il n’y a qu’un seul Homme chauve-souris dans le monde. Les producteurs américains ont utilisé le nom de notre ville sans nous en informer ». Apparemment, tout a été oublié.

