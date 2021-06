Outlander pourrait entamer une romance entre Jamie et Malva

Le 11 mai, Netflix a présenté en première mondiale la cinquième saison de Étranger qui est venu après un an sans nouvelles de la série. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la production a également annoncé, il y a seulement 18 jours que le tournage de la nouvelle édition était terminé et que les prochains chapitres sortiraient en 2022 avec un premier épisode de 90 minutes puisque, à cette occasion, le strip n’aura que huit livraisons.







Cependant, au-delà de la tristesse générée par le fait qu’une saison plus courte s’annonce, après une courte pause pour les acteurs, Étranger commencera à se concentrer sur la septième édition, qui a été renouvelée par Starz Play. Bien que, dans ce que les deux débuts sont attendus, les adeptes de la série ont déjà commencé à façonner certaines théories sur ce qui va arriver et à déduire quelles sont les histoires qui seront incluses dans les livres de Diana Gabaldón.

Diana Gabaldón, l’auteur original de Étranger a publié huit livres sur l’histoire d’amour entre Claire et Jamie Fraser et sortira le neuvième le 23 novembre. Pour cette raison, les scénaristes du drame capturé sur le petit écran ont beaucoup de matière à explorer et, ceux qui lisent les volumes peuvent déjà imaginer ce qui pourrait se passer dans la bande.

Sam Heughan et Caitriona Balfe reviendront dans la saison cinq. Photo : (Starz Play)



Et, parmi les choses que les fidèles de l’histoire commentent, c’est que Jamie (Sam Heughan) pourrait tromper Claire (Caitriona Balfe) avec Malva (Jessica Reynolds), l’une des nouvelles femmes qui arriveront à Fraser’s Ridge avec sa famille. D’après ce que beaucoup chérissent, après la fin tragique du personnage de Balfe dans la cinquième édition, son processus de récupération aurait pu être fastidieux pour le personnage de Heughan et, par conséquent, il aurait été tenté.

Cependant, un autre groupe de fans assure que cette partie de l’histoire ne sera pas incluse dans la série car elle changerait complètement la relation entre les deux protagonistes. Au cours des premières éditions, Jamie et Claire ont montré un lien sain, profond et affectueux qui, s’il était rompu, pourrait prendre une tournure totalement inattendue et, en fait, provoquerait un désastre dans le succès de Étranger: est que la chimie entre eux semble inébranlable.