Twitter ne vous laissera pas supprimer vos tweets mais vous laissera quelques secondes pour les regretter

Le réseau social blue bird vous permettra d’annuler l’envoi de tweets pendant quelques secondes avant leur publication.

La croisade de Twitter contre modifier les tweets il ne semble pas que cela finisse tôt ou tard. Cependant, l’entreprise semble avoir l’intention de donner aux utilisateurs du réseau social la possibilité de regrette les tweets envoyés, avec quelques secondes de marge dans lesquelles il sera possible annuler l’envoi et supprimer le message envoyé.

Cette nouvelle fonction a été découverte par le développeur spécialisé en rétro-ingénierie Jane Manchun Wong, qui nous a même montré une vidéo qui montre cette option en fonctionnement.

Supprimer les tweets envoyés quelques secondes avant leur publication

Comme on l’a vu dans le clip partagé, la nouvelle fonction qui viendrait bientôt sur Twitter permettra annuler un tweet, afin qu’il ne soit pas publié.

La possibilité de annuler le tweet sera disponible pendant quelques secondes avant la publication du message. Cette fenêtre de temps sera représentée dans le bouton « Annuler » qui apparaîtra sous la notification indiquant que le tweet a été envoyé. Lorsque le bouton devient complètement bleu foncé, il ne sera plus possible d’annuler le tweet.

Twitter travaille sur le minuteur « Annuler l’envoi » pour les tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 mars 2021

Bien sûr, à tout moment, il sera possible supprimer le tweet une fois qu’il a été publié. Cela ne changera rien à cet égard. Cependant, cette fonction peut être utile lorsque une faute d’orthographe accidentelle est faite dans un tweet.

Pour l’instant, c’est inconnu quand cette fonction devrait-elle arriver sur le réseau social. Ce que nous savons, c’est que ce n’est pas le la seule nouvelle qui atteindra TwitterEh bien, il n’y a pas longtemps, on parlait déjà du « Super Follows » et de l’arrivée du clone du Clubhouse dans la version de Twitter pour Android.

