Dead by Daylight: Le filou devient le nouveau tueur préféré des joueurs

Mort à la lumière du jour a révélé son dernier tueur il y a quelques jours: Den Filou alias Ji-Woon Hak. Et bien qu’il y ait encore des plaintes concernant des bugs et des problèmes, les choses semblent s’être lissées pour le moment depuis l’existence du tricheur. Parce que les joueurs adorent ça – peut-être un peu trop.

Les joueurs de Dead by Daylight tombent amoureux du tueur de filou

Parce qu’avec le nouveau tueur, celui avec le Chapitre All-kill pour « Dead by Daylight » apparaît, ce n’est autre qu’un chaud Star de la K-popqui aimait alors tuer plus que K-pop. Après tout, il a tous ses camarades de groupe sur sa conscience … Les gens l’aiment toujours et lui en consacrent déjà beaucoup Fanart et oui: Déclarations d’amour.

D’ailleurs: Pour The Trickster, le développeur Behaviour Interactive a travaillé en particulier avec des grands noms de l’industrie de la musique pop coréenne. De plus, les joueurs reconnaissent une grande ressemblance en lui Kim Hong Joong, le chef du groupe K-pop ATEEZ.

Mais qu’est-ce qui rend le filou si spécial? Le filou diffère de ses autres collègues meurtriers dans « Dead by Daylight » sur un point très important: il a essentiellement conservé son apparence humaine, extrêmement attrayante. Seules les éclaboussures de sang, son iris jaune et peut-être la batte de baseball parsemée de lames suggèrent que c’est le tueur et non un survivant.

Les joueurs adorent déjà le nouveau tueur DbD – il n’est même pas encore sorti. © Behaviour Interactive

Le filou perce le quatrième mur: Et quelque chose d’autre semble contribuer au fait que les joueurs tombent amoureux de ses yeux jaunes en un rien de temps. Parce que dans le hall, le filou se retourne de temps en temps pendant un bref moment, traverse le quatrième mur et fait un clin d’œil séduisant au joueur – miaou.

Les développeurs osent faire quelque chose et les joueurs pensent que c’est bien

Bien que le DLC Trickster n’ait pas encore été officiellement publié, il n’a été jouable que sur les serveurs de test « Dead by Daylight » jusqu’à présent, mais cela ne semble pas déranger le joueur. La plupart d’entre eux sont satisfaits de la seule variété visuelle évidente. Car ici aucun masque, un torrent de cicatrices ou de peau à moitié pourrie ne recouvre le visage apparemment joli du tueur.

Et même ainsi, la star meurtrière de la K-Pop avec son aspect néon brillant attire le regard – littéralement, parce que le filou lance des couteaux. Voilà le nouveau survivant Yun-Jin Lee presque sous, mais elle peut aussi être vue. Après tout, elle est son ancienne productrice et la seule à en avoir survécu. Du moins jusqu’à maintenant.

Que dit l’autre côté? Bien sûr, il y a aussi un vent de face. Beaucoup sont encore sceptiques quant à savoir si le filou avec son apparence cyberpunk jaune fluo s’intégrerait même dans le monde de « Dead by Daylight ». Certaines personnes ne sont pas assez effrayantes, d’autres n’aiment pas la sienne ou celle de Yun-Jin Lee Compétences et avantages. D’autres encore le diabolisent comme une copie de farceur.

Peut-être que l’opinion de tout le monde changera à nouveau lorsque le 19e chapitre du DLC sera nommé All-kill apparaîtra dans les prochaines semaines et la phase PTB est terminée. Parce que ce n’est qu’alors que la touche finale a été apportée au Trickster et à Yun-Jin Lee. D’ici là, profitez des posts amoureux de la communauté DbD:

Je suis tellement AMAZING amoureux et hypnotisé sur le nouveau Dead by Daylight Killer (le Trickster / Ji-Woon Hak) et le nouveau survivant (Yun-Jin) * _ * pic.twitter.com/GJibir82pK – Fey Treewater 🦋 (@IronFey_) 4 mars 2021