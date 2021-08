Polémique sur l’annulation et la censure de Dragon Ball Super

Dragon Ball Cela fait partie de la vie depuis au moins trois générations, donc les fans ont un sentiment particulier pour cet anime. C’est pourquoi ils ont été surpris dans les dernières heures de lundi lorsque le gouvernement de Buenos Aires, en Argentine, a annoncé que Cartoon Network allait retirer la série de sa programmation après un procès pour violence symbolique. Quelle est la scène qui a suscité la polémique ?

Le ministère de la Femme, des Politiques de genre et de la Diversité sexuelle de la province de Buenos Aires a notifié le Bureau du Défenseur public de la Nation un épisode particulier de Super boule de dragon dans lequel un moment est spécifié dans lequel la violence symbolique est détectée, marque le communiqué officiel. Ils continuent de souligner que un chapitre reproduit l’exercice de violences sexuelles par un aîné envers un mineur, dans un contexte d’acceptation sociale.

« Comme il s’agit d’une chaîne installée comme une référence en matière de contenus destinés aux enfants et avec une large portée régionale, il n’y a pas un encadrement exhaustif par les adultes en charge », détaillent-ils. C’est pourquoi les autorités, Estela Diaz et Lucía García Itzigsohn, ont exprimé par écrit leur inquiétude quant à la diffusion de une scène dans laquelle Maître Roshi demande à Woolong de lui permettre d’utiliser ses « services » et de devenir « une belle demoiselle », et se justifie en disant « mon point faible, ce sont mes pensées perverses que je souhaite surmonter ». « Pendant ce temps, Woolong (un cochon) raconte d’autres situations d’abus qu’il a subies de la part de l’homme »dit le rapport.

Après la présentation de la plainte, la Direction de l’analyse, de l’enquête et de la surveillance a analysé l’épisode et identifié que la scène contient de l’abus et de la soumission par un homme sur un adolescent. Une fois la réclamation réglée, Tant de Carton Network que de Warnermedia ont pris des mesures, en commençant par retirer complètement l’anime de l’air et ont déclaré qu’ils procéderaient au montage de toute la série. afin de retourner dans les airs comme ils l’avaient fait.

La nouvelle a causé Dragon Ball se classe parmi les principales tendances en Argentine, où les commentaires des fans accusent l’annulation et la censure de n’avoir aucun sens. Tout au long de son histoire, l’anime a dû clarifier plus d’une situation avec Roshi, comme lorsqu’ils ont décidé d’annuler le programme en Espagne également en raison de scènes pouvant favoriser le harcèlement.