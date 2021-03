Marvel’s Avengers est la paille qui a brisé le dos du chameau avec les mises à niveau PS4 vers PS5

Le pauvre Avengers de Marvel ne peut tout simplement pas faire une pause, n’est-ce pas? Cette semaine était censée être sa grande relance de nouvelle génération, avec un nouveau contenu Hawkeye programmé pour sortir à côté de lui – au lieu de cela, tout le monde peut parler de la mauvaise procédure de mise à niveau de la PlayStation 5. Pour mémoire, nous pensons que l’hyperbole partagée sur les médias sociaux est odieusement exagérée – mais c’est clairement un domaine que Sony pourrait et devrait améliorer.

Dans la défense de Square Enix, nous n’avons eu aucun problème à trouver la version PS5 sur le PS Store et le télécharger – ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour Yakuza: Like a Dragon et Crash Bandicoot 4: It’s About Time, qui ont tous deux été buggés au lancement pour les propriétaires de PS4 existants. Le plus gros problème pour Marvel’s Avengers – ou certainement ce qui a la chèvre d’Internet – est la façon dont les fichiers de sauvegarde sont transférés.

Comment migrer votre sauvegarde de la PS4 vers la PS5: Lancez la version PS4 entièrement corrigée et accédez à l’onglet Enregistrer la migration dans le menu principal pour lancer le téléchargement. Une fois la migration terminée, lancez la version PS5, où vous serez invité à télécharger les données. – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers) 18 mars 2021

Pour ceux d’entre vous qui ont joué à des jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure, c’est un processus familier: vous téléchargez votre sauvegarde de la version PS4 et la téléchargez sur la version PS5. De toute évidence, cela devrait être beaucoup plus propre – la Xbox Series X | S transfère automatiquement votre progression – mais nous pensons que les personnes qui font de cette procédure une sorte de procédure époustouflante sont facétieuses.

Néanmoins, nous attendons depuis longtemps des mises à jour du micrologiciel de la PS5, qui sont clairement arrivées à chaud. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de nombreuses fonctionnalités et fonctions de la console de nouvelle génération de Sony, elle a juste quelques bizarreries évidentes qui pourraient être lissées. Nous sommes convaincus que, d’ici la fin de l’année, le système sera dans un endroit beaucoup plus ordonné – en attendant, assurez-vous de réserver quelques minutes supplémentaires pour transférer votre sauvegarde PS4 si vous prévoyez de jouer à Marvel’s Avengers. .