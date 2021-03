Comment enregistrer les photos que vous éditez sur Instagram sur votre mobile

Ainsi, vous pouvez enregistrer toutes vos photos Instagram sans utiliser de programmes tiers.

Instagram est un réseau social dans lequel plus de 100 millions d’images sont téléchargées et partagées quotidiennement.

Sûrement plus d’une fois vous en avez édité un image sur Instagram et il vous a resté le désir de le sauvegarder sur votre appareil mobile pour le conserver et pouvoir y accéder sans connexion Internet ou tout simplement de ne pas le perdre dans les milliers et les milliers de photos qui s’accumulent dans le flux.

Si vous êtes un lecteur régulier de nos articles, vous vous souviendrez sûrement que nous avons récemment parlé de la façon de télécharger des photos et des images d’Instagram à l’aide de programmes tiers.

Cette fois, nous allons vous montrer étape par étape comment enregistrez les photos que vous avez vous-même éditées sur Instagram pour les laisser dans la galerie d’images de votre mobile.

Comment faire en sorte que les photos que vous éditez sur Instagram soient enregistrées dans la galerie mobile

Quelque chose de très important à prendre en compte avant de ** télécharger une image sur Instagram ** pour la modifier est de télécharger ces photos avec la meilleure qualité possible, de cette manière, nous obtiendrons de meilleurs résultats.

Une fois que vous avez le photo éditée sur Instagram, vous pouvez suivre les étapes que nous mentionnons ci-dessous pour conserver l’image dans votre galerie de photos mobile.

Appuyez sur l’icône ou sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit de votre écran pour accéder à ton profil. Appuyez sur les trois lignes en haut à droite, puis appuyez sur Réglage. Toucher compte puis Photos originales (iPhone) ou Messages originaux (Android). Pour activer l’option, appuyez sur à côté de Enregistrer les photos originales (iPhone) ou Enregistrer les messages originaux (Android).

Comme vous pouvez le voir, c’est très simple télécharger des photos éditées sur Instagram directement dans votre galerie mobile. Si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger les photos de profil Instagram sur votre PC ou votre mobile en taille réelle à l’aide des outils que nous avons mentionnés dans notre article précédent.

Alors maintenant vous le savez, essayez de faire en sorte que vos photos aient la meilleure qualité possible afin que vos travaux de retouche obtiennent un résultat spectaculaire. Ensuite vous pouvez enregistrez ces photos directement dans votre galerie mobile ou téléchargez-les sur votre PC très facilement en suivant les étapes que nous vous avons déjà indiquées.

Nous espérons que ce guide vous sera utile et pratique quand vous le souhaitez sauvegarder rapidement et facilement photos d’Instagram qu’est-ce que tu aimes d’autre dans la galerie de photos du téléphone portable.

