Tusk 2 confirmé par Kevin Smith, détails de l’intrigue et titre révélés

Le réalisateur Kevin Smith a confirmé les plans d’une suite à sa sortie d’horreur déformée de 2014, Défense. S’exprimant lors du dernier épisode du podcast FatMan Beyond, Smith a révélé qu’il avait « plus d’histoire à raconter » et qu’il prévoyait quelque chose pour le 10e anniversaire du film, qui tombe en 2024.

« Depuis la crise cardiaque, je vis sur du temps emprunté. 2024 marquera le 10e anniversaire de Tusk … Nous pourrions simplement le laisser là et passer à autre chose, mais vous savez, il me reste plus d’histoire I ‘ J’aimerais dire qu’il y a une raison pour laquelle nous l’avons laissé au zoo à la fin. J’ai toujours su pendant que nous tournions le film que je me disais : « Je vais tout à fait recommencer. » Je pensais que nous aurions le regretté grand Michael Parks avec nous plus longtemps, mais, malheureusement, ce n’est pas le cas, mais je sais que nous avons Justin (Long). »

Smith a même taquiné certains détails de l’intrigue pour Défense 2, révélant que la suite trouvera le podcasteur horriblement transformé de Justin Long, Wallace Bryton, quittant le costume de morse. Même en comparant l’évolution du personnage à Homme chauve-souris méchant Double-Face.

« Au début, j’étais toujours comme, Eh bien, finalement, ils les sortiront de cette peau de morse et essaieront de les réhabiliter. Et tout comme Harvey Dent dans The Dark Knight Returns, il ne se verra jamais que d’une seule façon. Ensuite, il devient le Howard Howe, Justin Long devient le fou qui essaie de transformer les gens en autre chose, des choses Chimera, mi-humaines et mi-peu importe. La dernière fois, c’était un morse, cette fois… tu verras.

La suite d’horreur de Kevin Smith sera intitulée Défense€

A24

Le cinéaste a poursuivi, révélant même le titre de la suite. Se référant à un moment célèbre lors de la réalisation du film d’action/science-fiction séminal ExtraterrestresSmith a déclaré qu’il ajouterait simplement un signe dollar.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je serais stupide de ne pas faire ce que j’appelle Tusk€. Et oui, tout comme lorsque Jim Cameron a lancé Aliens, le ‘S’ dans Tusks est traversé par un signe dollar, les enfants. Cela a tout à voir avec l’intrigue de l’histoire, mais c’est aussi juste moi qui communique ouvertement mon ambition que je vais corriger le passé. Si vous vivez assez longtemps, parfois vous faites des conneries juste pour être comme… Je ne pense pas que nous nous soyons trompés , je pense que nous étions en avance. »

Kevin Smith a envisagé une Défense suite depuis un certain temps maintenant, avec l’acteur Justin Long, qui est courtisé pour revenir, révélant récemment que le réalisateur rassemblait lentement les troupes. « Vous serez heureux d’apprendre, Kevin [Smith] juste annoncer– je veux dire, je suppose qu’ils en parlent », a déclaré l’acteur la semaine dernière. « Ils font ‘Tusk 2’, je pense… Il nous a envoyé un texto l’autre jour, Haley [Joel Osment] et Genèse [Rodriguez], et il nous a dit qu’il voulait le faire, et j’ai pensé que c’était une blague. Et puis j’ai réalisé qu’il était sérieux. Et puis l’un des [other] les enquêteurs ont dit : ‘Oui, il m’a dit la même chose.' »

Défense suit Justin Long en tant que podcasteur Wallace Bryton, dont la vie change radicalement lorsqu’il se rend au Canada pour une entrevue avec une célébrité infâme, qui, à son insu, a une étrange affinité avec les morses. Tellement obsédé par les morses, en fait, qu’il envisage de transformer Wallace en un seul.

Alors que Défense a rencontré des critiques mitigées à l’époque, il est impossible de ne pas se demander ce que Smith fera d’une suite.