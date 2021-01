Les meilleures applications pour savoir si elles ont essayé de déverrouiller votre mobile

Augmentez le niveau de sécurité de votre mobile avec ces applications pour découvrir qui a espionné sur votre smartphone.

Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu’un essayer de déverrouiller votre mobile sans votre permission? Bien que cela puisse paraître très exagéré, c’est une situation des plus courantes à notre époque.

S’il y a quelque chose qui nous inquiète tous aujourd’hui, c’est que des personnes extérieures à nous ont accès sans consentement à notre information personnelle stockés sur nos appareils.

Par conséquent, il est important de disposer de toutes les méthodes de sécurité possibles pour essayer de maintenir la meilleure protection possible. Si vous sentez que vous vivez une situation comme celle-ci, voici trois applications qui vous aideront à savoir si elles ont essayé de déverrouiller votre mobile sans votre permission.

Meilleures applications pour savoir si elles ont essayé de déverrouiller le mobile

Actuellement, il est possible de trouver différentes applications qui vous assurent « Informez-vous » au moment où quelqu’un essaie d’accéder à votre ordinateur sans votre autorisation par déverrouillage échoué.

Le fait est que tous ne sont pas vraiment efficaces ou gratuits. Par conséquent, nous avons préparé un petit top avec les 3 meilleures applications pour savoir si elles ont essayer de déverrouiller le mobile et ils fonctionnent vraiment très bien.

Crook catcher

Dans les applications pour détecter le mauvaise utilisation de votre appareil Il est nécessaire de mentionner Crook Catcher, un outil très utile, complet et simple à utiliser qui vous aidera à déterminer qui essaie entrez mal votre téléphone portable.

L’application a la possibilité de configurer différents paramètres, y compris le nombre de tentatives infructueuses, les notifications, la prise de photos avec la caméra avant lorsqu’une erreur est détectée dans le déverrouillage, l’emplacement précis de l’appareil et plus encore.

C’est un très complet mais facile à utiliser. Cependant, il a un point négatif et il est lié à sa version gratuite, qui contient de nombreuses publicités, et nous savons que cela peut être très gênant.

Pourtant, vous pouvez acheter la version premium pour un paiement unique de 3 € et éviter tous ces éléments, ainsi qu’accéder à des fonctions supplémentaires assez intéressantes que vous ne pouvez pas arrêter d’essayer.

Lockwatch

Lockwatch est l’un des applications les plus populaires de ce style. De plus, c’est gratuit, complet et efficace, surtout quand il s’agit de vouloir surveiller qui essaie entre notre téléphone sans notre autorisation.

Ce qui rend cette application spéciale, c’est qu’il vous suffit de l’installer, de lui donner les autorisations nécessaires et de faire quelques configurations pour qu’elle fonctionne parfaitement.

Une fois installée, l’application vous permet de configurer une option pour envoyer un e-mail à l’adresse que vous ajoutez en cas d’échec de la tentative d’accès à l’appareil mobile.

Vous pouvez configurer le nombre maximum de tentatives possibles avant d’envoyer l’alerte à votre email. Maintenant, quelles informations partagez-vous dans votre e-mail? Lorsque le nombre de tentatives infructueuses est épuisé, l’application vous enverra un e-mail avec l’emplacement du téléphone via GPS, une carte de la zone et une photo prise avec la caméra frontale pour connaître l’identité de l’intrus.

Mieux encore, vous pouvez accéder à ces fonctionnalités totalement gratuitement. Cependant, il dispose d’une version de paiement unique pour un total de 4 dollars qui déverrouille trois fonctions supplémentaires: détection de changement de carte SIM, prendre plus d’une photo de l’intrus qui tente de déverrouiller le mobile et d’enregistrer un segment sonore pour émettre une alerte.

WTMP

Ce l’application est très simple, pratique et efficace comme méthode de sécurité ou du moins de surveillance pour savoir qui a essayé de déverrouiller votre mobile. L’application en question est WTMP et vous permet, entre autres, de conserver un enregistrement détaillé des tentatives de déverrouillage échouées ou efficaces sur votre mobile.

Cependant, ce n’est pas tout ce que cette application peut faire. Si vous lui donnez le accès et autorisations nécessaire, vous pouvez savoir exactement qui a été manipuler votre mobile sans votre permission. Comment est-ce possible? Très facile.

Cette application a la possibilité de prendre une photo par caméra frontale de l’appareil au moment où le modèle ou le mot de passe de l’équipement est mal saisi. De cette manière, il est impossible de ne pas reconnaître qui tente d’accéder de manière inappropriée.

La meilleure chose à propos de cette application est que malgré courir en arrière-plan, n’affecte pas le les performances de votre appareil, depuis ses la consommation d’énergie est très faible et il n’est activé que lorsque les données d’entrée sont placées dans le mauvais sens.

Plus de snoopers! Maintenant que vous connaissez ces trois super applis, vous pouvez augmenter la sécurité de votre téléphone et surprendre la personne qui tente indûment d’accéder à vos informations et viole votre vie privée.

