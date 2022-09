Speak No Evil: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Les trois singes sages, avec un couvrant ses yeux, un ses oreilles et un sa bouche, sont connus sous leurs noms Mizaru, Kikazaru et Iwazaru. Ils sont une icône culturelle avec leurs racines au Japon et représentent l’adage « Ne voyez pas le mal. N’entendez pas le mal. Ne parlez pas du mal ». Ils représentent la vertu morale de rester debout face au mal.Pourtant, ce totem le plus ancien est également utilisé dans le sens inverse.

Une personne ne peut être tenue pour responsable si elle ne voit pas, n’entend pas ou ne parle pas d’actes répréhensibles. Cet ancien symbole japonais contient également des jeux de mots linguistiques en lui-même, qui ne seront pas abordés ici, mais néanmoins – ces singes sont bien plus que ce que l’on pourrait remarquer au premier abord.

FILM VIDÉO DU JOUR

De même, Ne parle pas de mal, qui a été créé à Sundance, est un thriller avec beaucoup à disséquer. S’exprimant lors d’un panel à Sundance, les frères Tafdrup, Mads et Christian, ont déclaré qu’ils avaient intentionnellement décidé de faire un film dérangeant. Un des frères a noté:

« En train d’écrire, mon frère et moi nous étions promis de faire un film dérangeant […] Nous nous sommes serré la main et avons convenu de faire l’expérience la plus désagréable pour un public, jamais.

Ne parlez pas du mal : l’intrigue

L’un des frères Tafdrup a continué sur le même panneau sur la façon dont l’idée de leur film est née. Il a expliqué qu’il y a quelques années, lui et sa petite amie étaient en vacances et qu’ils ont rencontré un étrange couple hollandais qui les a invités chez eux à Rotterdam. Ils ont refusé, mais la rencontre a éveillé sa curiosité. Chrétien a dit :

« J’ai commencé à imaginer ce qui se serait passé si nous étions allés rendre visite à ce couple de Néerlandais. Et puis mon frère et moi avons parlé de l’histoire et imaginé toutes ces situations drôles mais aussi effrayantes qu’il aurait pu lâcher, et j’ai décidé, ‘Et si la pire chose qui puisse arriver, arrive-t-elle vraiment ? »

Selon le résumé officiel, deux familles – une danoise et une hollandaise – se rencontrent et deviennent rapidement amies lors de vacances en Toscane. Des mois plus tard, la famille danoise plus traditionnelle est invitée à passer un long week-end avec la famille hollandaise à l’esprit libre dans leur maison de campagne. Le plaisir de se retrouver est rapidement remplacé par une mauvaise communication, et les choses deviennent rapidement incontrôlables. Les Danois ont l’impression que l’hospitalité hollandaise devient soudainement déstabilisante et qu’ils s’emmêlent de plus en plus dans un réseau de leur propre politesse à cause de l’excentrique – ou est-ce sinistre ? – comportement.





David Rooney du Hollywood Reporter a commenté qu ‘«il y a des indices fréquents de l’influence de l’original de Michael Haneke Jeux marrants. […] Voir les visages de Bjørn et Louise passer d’un malaise passif à une terreur abjecte est quelque chose de glaçant. »

Les critiques du film de Sundance gardent des points spécifiques de l’intrigue bien cachés, assurant une conduite tendue pour le public. La bande-annonce officielle donne également des indices. L’ambiance et la sensation de ce film amèneront immédiatement les cinéphiles européens à Laisse celui de droite dedans. (Pas le remake américain, mais le film suédois original qui était choquant et brillamment raconté.) Peut-être que les pays de l’extrême nord de l’Europe avec leurs longs hivers sombres font des histoires si capricieuses et captivantes ?

Speak No Evil: Le casting

Frémir

Comme mentionné ci-dessus, les scénaristes et le réalisateur de Ne parle pas de mal sont Christian et Mads Tafdrup. Mads est surtout connu comme écrivain et acteur pour Une femme horrible (2017) et 2018 Parterapi. Christian, cependant, a une assez longue liste de crédits en tant qu’acteur et réalisateur. Il est surtout connu pour les années 2008 Éveil et ses nombreuses apparitions à la télévision, notamment Tinka og sjælens spejl (2022) série télévisée au Danemark.

Seuls un peu moins connus sont Morten Burian et Sidsel Siem Koch. Ils jouent respectivement Bjørn et Louise, et chacun a une quantité décente de crédits télévisés et cinématographiques au Danemark. Burian Koch ont tous deux des crédits principalement télévisés, mais les critiques qui ont vu la première de Sundance semblent convenir que le jeu d’acteur dans ce thriller est de premier ordre.





Les antagonistes de ce thriller ont tous deux de nombreux crédits, notamment au cinéma et au théâtre. Karina Smulders joue Karin, et son mari, Patrick, est affreusement joué par Fedja van Huêt. Smulders est un incontournable de la télévision néerlandaise depuis l’âge de 16 ans et a joué dans Onderweg près de Morgen. Van Huêt a été vu sur scène jouant le personnage principal Macbeth et est également un incontournable de la télévision et du cinéma néerlandais avec de nombreux prix. Il est apparu dans le film primé aux Oscars Personnage pour le meilleur film en langue étrangère, 1998. Les deux donnent une performance effrayante et exceptionnelle, disent les critiques.

Le dernier mais non le moindre est Marius Demslev, un acteur danois surtout connu pour ses rôles dans Devenir Astrid et Når støvet har lagt sig, qui joue l’enfant sans langue de l’antagoniste.

Frémir

La date de sortie américaine de Ne parle pas de mal est prévu pour le 15 septembre 2022, exclusivement sur le réseau de streaming Shudder.