Avec le Steam Deck annoncé, voici ce que pourrait être une PSP de nouvelle génération

Sony en a clairement fini avec le marché des ordinateurs de poche. S’il ne fait aucun doute que Nintendo a connu un énorme succès avec son matériel hybride Nintendo Switch, la précédente PlayStation portable n’a pas réussi à captiver l’imagination des joueurs – même si la PS Vita est considérée comme un classique culte de nos jours.

Mais il y a toujours une demande de la part des fans de PlayStation pour un appareil portable, et ce concept a certainement l’air de la partie. Créé par Technizo Concept, il contient un écran 1440p de 6,2 pouces et une caméra arrière à triple objectif. La vidéo montre God of War 2 comme un exemple de jeu – vous pouvez déjà y jouer sur la PS Vita – mais nous nous attendons à ce que cette chose alimente vraiment le logiciel PS4.

Cela arrive à un moment intéressant pour les jeux portables : Nintendo a récemment annoncé le Switch OLED, qui utilise la même technologie d’écran que la PS Vita de Sony, vieille de dix ans. Pendant ce temps, comme mentionné dans le titre, Valve a révélé le Steam Deck – un PC portable qui contient une puissance importante.

Existe-t-il encore un marché pour une PSP de nouvelle génération, ou les temps ont-ils évolué ?