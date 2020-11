Tupac est venu à la rescousse de Mary J.Blige, selon Bodyguard

Des décennies après sa mort, Tupac Shakur reste une figure du hip-hop dont le mythe est aussi large que sa personnalité. Il est souvent associé à d’autres artistes qui étaient soit en devenir, soit populaires à cette même époque, et il y a une série d’histoires qui lui sont attachées.

La reine de la musique Hip Hop Soul Mary J. Blige revient rarement lorsque les gens parlent des relations de Tupac, mais les deux se connaissaient. Et selon un ancien garde du corps de Death Row, le regretté rappeur est indirectement intervenu lorsque Blige a eu des problèmes avec son petit ami, K-Ci.

Tupac Shakur pose au Regal Theatre de Chicago, 1994 | Raymond Boyd / Getty Images; Mary J. Blige aux Soul Train Awards 1993 | Ron Galella / Getty Images

Mary J. Blige avait l’habitude de dater le K-Ci de Jodeci

Au début des années 90, Blige a commencé à sortir avec le chanteur de R&B K-Ci Hailey de Jodeci. Il est devenu de notoriété publique que le couple avait une relation tumultueuse pendant des années, ce que Blige a parlé ouvertement d’entretiens.

Pendant son VH1 Derrière la musique épisode, elle l’a décrit comme un enfer. «J’ai apporté l’enfer dans sa vie parce que j’étais déjà endommagé. Il a apporté l’enfer dans ma vie parce qu’il était déjà endommagé. Et c’est le résultat avec lequel nous nous sommes retrouvés: l’enfer », dit-elle.

Les choses se sont détériorées après que K-Ci a donné une bague à Blige, mais est ensuite allé à une émission de télévision et a nié avoir l’intention de l’épouser. Un animateur de talk-show a montré le clip à Blige après avoir dit qu’elle était fiancée et qu’elle s’est sentie humiliée.

Cependant, quand ils étaient ensemble, ils avaient souvent des combats instables en tournée. Apparemment, c’est à l’un de ces moments que Tupac a été appelé.

Un ancien garde du corps dit que Tupac a récupéré Mary J.Blige

Tupac a commencé à travailler avec Death Row Records en 1995. Après que K-Ci et Jo Jo se soient séparés de Jodeci pour devenir un duo, ils ont enregistré «How Do U Want It» et «Toss It Up» avec le regretté rappeur dans les studios de Death Rangée. Les frères ont développé avec lui une amitié qui allait au-delà des affaires.

Selon l’ancien garde du corps Reggie Wright, Tupac les connaissait à l’époque où K-Ci sortait avec Blige. Wright a déclaré à Cam Capone News que lorsque les trois chanteurs de R & B étaient en tournée en Californie, Blige et K-Ci ont dû se battre.

«Ils se sont battus. D’une manière ou d’une autre, elle a appelé Pac. Parce qu’elle et Pac étaient sur la bonne voie. Nous avons dû courir jusqu’à l’hôtel Peninsula », a déclaré Wright. Il se souvient que Blige a couru du côté de l’hôtel et a rapidement sauté dans la voiture.

«Elle courait dans la rue latérale et a sauté dans la voiture très vite. Et Pac l’a prise et l’a emmenée.

Blige a rompu avec K-Ci

En tant que l’un des couples les plus en vue de la musique dans les années 90, Blige et K-Ci étaient constamment surveillés par le public. Mais Blige a déclaré qu’il était nécessaire de laisser cette relation derrière lui.

«Il devait être absent», a-t-elle dit une fois au Guardian. «C’était quelque chose qui me retenait. Il ne voulait pas que je n’ai rien. Il ne voulait pas que je chante quand j’étais déjà chanteur. Il m’a retenu des spectacles quand je devais monter dans les avions. Quand je parle de violence mentale et physique, tout le monde sait que c’était lui. Il utilisait les interviews de Jodeci pour dire des choses horribles sur moi.

K-Ci a depuis présenté des excuses à Blige dans des interviews, mais à part avoir collaboré une fois (et enregistré séparément) après leur séparation, on ne sait pas si les deux sont en termes amicaux.