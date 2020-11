L’allégation de «plagiat» de SM Entertainment se déclenche à nouveau après la chute du teaser MV «Black Mamba» d’Aespa

Avec leurs débuts au coin de la rue, aespa et divertissement SM ont créé une forte anticipation avec une série de tweets partageant des photos et des vidéos intrigantes.

Le dernier du groupe a présenté le teaser du clip vidéo de leur premier morceau «Black Mamba».

Malheureusement, lorsque le teaser du MV a été mis en ligne, les fans de K-Pop ont commencé à comparer le clip au groupe de filles virtuel de League of Legends. K / DAle clip vidéo «POP / STARS» de…

… Et en soulignant les similitudes. De l’emplacement étant dans le métro…

… Aux couleurs néon et aux graffitis qui s’utilisent…

… Plus l’esthétique générale du Black Mamba qui semble similaire…

… Les fans ne peuvent s’empêcher de « remettre en question les intentions de SM Entertainment«.

«SM Entertainment n’est-il pas une grande agence? Qu’est-ce que ce manque total de créativité… C’est choquant.

« Qu’est ce qui ne va pas chez eux… »

«Est-ce qu’ils plaisantent, d’AVATAR au MV, tout se recoupe. Comment peuvent-ils continuer à insister sur le fait qu’ils n’ont pas plagié? Il y a tellement de similitudes. »

«S’agit-il d’un nouveau groupe de couverture K / DA?»

«LMFAO. Sérieusement cependant… C’est tellement évident. Que font-ils même?

Ce n’est pas la première fois qu’Aespa fait face à des allégations de plagiat. K / DA n’a cessé d’être mentionné depuis que le concept «AI» d’Aespa a été initialement révélé …

… Mais avec la sortie du teaser MV, un autre plasticien allemand, Timo Helgert, a remis en question le contenu de son Instagram @vacades. On dit que son travail est thématiquement presque identique …

… Chez Aespa.

Timo Helgert a affirmé que «semble être [SM Entertainment] copié« Son travail – clarifiant que »ils n’ont pas demandé [him] et [he] n’a pas fonctionné dessus.«

Alors que les fans de K-Pop demandent des explications sur le « étrange ressemblances« , SM Entertainment n’a pas encore répondu aux allégations croissantes de plagiat.