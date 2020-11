Le réalisateur de la saison 2 de Mandalorian confirme l’œuf de Pâques d’Apollo 13 dans le dernier épisode

Fidèle à sa tradition de cacher les œufs de Pâques là où vous vous en doutez le moins, Le mandalorien Saison 2 Episode 3, « The Heiress » a emballé sa propre part charnue de références dès le départ. En fait, même les 5 premières minutes du chapitre incluent une référence amusante au célèbre film de 1995 Apollo 13, que seuls les fans passionnés auraient remarqué. Un spectateur aux yeux d’aigle a attrapé le subtil œuf de Pâques. Le réalisateur de la série Disney + Bryce Dallas Howard, dont le père Ron Howard a réalisé le film, n’a pas perdu de temps pour le féliciter pour sa « belle prise! »

SPOILERS à venir pour Le mandalorien « L’héritière » de la saison 2.

Le mandalorien La saison 2 a suscité un peu de chaleur de la part des fans qui ont trouvé qu’elle allait trop lentement étant donné qu’elle n’avait que huit épisodes cette saison pour donner une histoire substantielle. Son rythme tiède avait fait craindre aux téléspectateurs que les showrunners finissent par entasser tous les arcs d’histoire pertinents et attacher au hasard les détails des 2-3 derniers épisodes. Mais il semble que tout était une mise en page pré-planifiée en tant que dernier épisode de cette saison vraiment met l’histoire en marche et laisse tomber quelques surprises que nous avons faites ne pas voir venir.

Mais bien qu’il y ait de plus grandes surprises comme l’apparition de Bo-Katan, la révélation que la «voie» de Mando n’est en fait pas la bonne, et le nom abandonnant un personnage très attendu, ce sont les références plus petites et trippantes qui ont envoyé les téléspectateurs sur un overdrive sensoriel. Et l’un de ces détails intelligemment présentés est caché dans les 5 premières minutes de « The Heiress ».

L’épisode commence avec Mando, Baby Yoda et le nouvel ajout temporaire au Razor Crest, l’extraterrestre Frog Lady, effectuant un voyage plutôt cahoteux sur la planète de Trask car la dernière fois que nous avons vu le trio, leur navire a été sévèrement battu. et a à peine réussi à sortir d’une zone dangereuse en boitant. Comme toutes les fonctionnalités du vaisseau de combat qui auraient aidé à son atterrissage en douceur ne fonctionnent pas, Mando n’a pas d’autre choix que d’opter pour un atterrissage manuel et de se rendre sur l’aire d’atterrissage.

Baby Yoda et la Frog Lady s’accrochent à leur chère vie alors que le navire tremble violemment en prenant de la vitesse et sa coque prend feu en entrant dans l’atmosphère de Trask. Bien que l’atterrissage hilarant qu’il gère ne soit pas ce que Mando avait en tête, c’était exactement ce que le réalisateur de l’épisode Bryce Dallas Howard planifié car c’est un cri intelligent à Apollo 13 ainsi que son père, réalisateur renommé Ron Howard.

Un spectateur attentif a rapidement compris la ressemblance frappante que la scène d’atterrissage partage avec la scène de rentrée dans Apollo 13 et s’est rendu sur Twitter pour publier une vidéo des deux scènes, tout en taguant Bryce Howard, lui notifiant qu’il avait remarqué son hommage subtil au film de 1995 de l’aîné Howard dans la scène.

Tel père, tel fils! @BryceDHoward, ne pense pas que je n’ai pas vu cet hommage génial rendu à ton père! Considérant qu’Apollo 13 est mon film préféré, je l’ai tout de suite attrapé! @themandalorian Je sais que je ne peux pas être le seul à avoir geek là-dessus! #TheMandolorian. «

Elle a confirmé plus tard qu’elle avait effectivement inclus un hommage à son père Apollo 13 dans les premières scènes de « The Heiress ».

« Belle prise !! 100% correct 🙂 »

C’est la première fois que Howard rend hommage au travail de son père dans ses projets dirigés. Le dernier épisode de Le mandalorien est le deuxième chapitre réalisé par elle sur la série Disney + alors qu’elle dirigeait auparavant « Sanctuary » de la saison 1. De loin, le troisième épisode est en passe d’être la partie la plus populaire de cette saison pour avoir ajouté des éléments substantiels à l’intrigue comme l’apparition de Bo-Katan (et la promesse de sa future présence dans la série), explorant enfin le sujet du DarkSaber vu pour la dernière fois dans la finale de la saison 1, la mission de Mando a enfin une direction solide, et ainsi de suite. Vous pouvez voir le dernier épisode de Le mandalorien Saison 2 sur l’application officielle Disney Plus. De nouveaux épisodes de la série sont ajoutés au streamer tous les vendredis.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming