Netflix : quel a été le film le plus regardé du mois d’avril

Les films Netflix sont les plus choisis lorsque le week-end arrive, mais en avril, il n’y en a qu’un qui a attiré tous les regards. La rencontrer.

Ces derniers temps, profiter d’un bon film dans le confort de la maison est devenu courant, en particulier pour les utilisateurs de Netflix. La plateforme, qui existe depuis plus de dix ans, a trouvé la formule parfaite pour attirer des milliers de téléspectateurs avec un bon produit et dans le confort de leur foyer. En fait, avec ce type de créations, c’est l’entreprise de Ted Sarandos qui a réussi à innover dans l’industrie.

Cependant, il convient de noter que le catalogue de Netflix il est si varié que, souvent, pour certains utilisateurs, il est très difficile de choisir une seule bande. En tout cas, la vérité est qu’il semble qu’en avril, il n’y ait eu qu’un seul long métrage qui ait captivé des milliers de personnes. Le rencontrer.

+ Le film le plus diffusé sur Netflix en avril :

Profiter d’un bon film est quelque chose que, aujourd’hui, la plupart des cinéphiles recherchent et, sans aucun doute, Netflix sait leur plaire. Surtout, bien sûr, en ce mois d’avril, celui où ses longs métrages attirent le plus l’attention. Même si, à vrai dire, le plus choisi, au moins ce mois-ci, était Choisir ou mourirle film dans lequel il a joué ESA Mariposa avec son retour sur la plate-forme.

Lancé le 15 avril dernier, Choisir ou mourir Déjà Il est premier dans le top 10 mondial et totalise 15 260 000 heures de visionnage. C’est parce que son complot a piégé des milliers de personnes. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Après avoir exécuté un mystérieux jeu d’horreur et de survie des années 80, un programmeur déclenche une malédiction cachée qui modifie la réalité, la forçant à prendre des décisions terrifiantes et à faire face à des conséquences mortelles.”. Sans aucun doute, un thriller psychologique qui captive et divertit.

Ensuite, le suivant sur la liste est Entre la vie et la mort, qui figure déjà dans le classement depuis trois semaines et totalise déjà 13 350 000 heures vues. En revanche, en troisième position, se trouve la mégère indomptable avec deux semaines sur la liste et 9 330 000 heures jouées. Et, à la quatrième place se trouve un film qui continue d’attirer beaucoup d’attention :Furieux avec 6 150 000 heures visionnées.

