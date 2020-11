Trippie Redd dit qu’il est le « Real Life Lil Wayne » et compare « Pegasus » à « C5 »

Trippie Redd dit qu’il est le « Lil Wayne de la vraie vie » après avoir sorti son album « Pegasus » qui avait déjà fui.

Compte tenu du fait que Lil Wayne reste le « Lil Wayne de la vraie vie », il serait difficile de contester que Trippie Redd est réellement à sa place mais, dans une récente vidéo publiée sur Instagram, c’est exactement ce qu’il déclare. En plein essor après la sortie de son nouvel album Pégase, Trippie Redd était confiant comme l’enfer quand il a dit: « Je suis le vrai Lil Wayne maintenant, tu sais ce que je dis? J’ai laissé tomber un album qui a fui. Ma merde comme Carter V, mon garçon. Putain tu parles? « Il existe quelques différences entre Pégase et Tha Carter V. Avant Tha Carter V a été officiellement publié sur des plateformes de streaming, plusieurs des chansons ont été modifiées et, à son arrivée, c’était un produit très différent de ce qui avait fui. Trippie Redd’s Pégase est exactement la même version que celle qui a fui l’été. De toute évidence, Trippie se sent, ce qu’il devrait être. À la fin de la journée, son nouvel album a fait ses débuts à la deuxième place du Billboard 200 et s’est vendu à 60 000 exemplaires lors de sa première semaine. L’album ayant fui quelques mois avant la sortie, c’est un gros problème. Cependant, ce ne sont pas des chiffres de Lil Wayne.

Kevin Winter / Getty Images Tout comme Trippie, Tyga est allé sur le disque pour s’appeler le « Lightskin Lil Wayne » sur son album Légendaire. Pensez-vous que Trippie Redd est « le vrai Lil Wayne »?