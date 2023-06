Silo confirmé pour la saison 2 sur Apple TV+

Polk Audio magnifi mini ax

Polk MAGNIFI MINI AX BARRE DE SON DOLBY ATMOS ET DTS:X ULTRA-COMPACTE Profitez de vos films, émissions TV et du gaming avec un son Surround qualité cinéma Dolby Atmos et DTS:X . Diffusez de la musique en streaming via Apple AirPlay 2, Chromecast et, Bluetooth via ce système de barre de son et son caisson de grave Polk. Un son immersif grâce à Dolby Atmos, DTS:X et à la technologie audio 3D Polk SDA Diffusez de la musique en streaming en wifi (Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify) ou Bluetooth Percevez distinctement chaque mot des conversations grâce au système breveté VoiceAdjust™ et la voie centrale dédiée Fonctionne avec n'importe quel téléviseur : HDMI, eARC, optique, AUX Votre TV n'aura jamais eu un meilleur son Faites évoluer votre téléviseur vers le Dolby Atmos et le DTS:X et vivez les sensations cinéma procurées par une bande-son dynamique et un son immersif qui vous enveloppe de tous les côtés. En complément, grâce à la technologie brevetée VoiceAdjust™ de Polk, vous entendrez toujours chaque mot de dialogue, même dans les moments les plus intenses. Un niveau supérieur pour le streaming musical Si vous appréciez la musique, les écouteurs, les téléviseurs et les enceintes Bluetooth, connectez-les!. Avec l'ensemble évolué de cinq haut-parleurs , et le puissant caisson de grave de la MagniFi Mini AX, vous découvrirez le véritable potentiel sonore de vos plateformes de musique en ligne préférées connectées en wifi via Apple AirPlay 2, Chromecast ou Spotify Connect*. MAGNIFI-EZ VOTRE SON, MINIMISEZ VOTRE BARRE DE SON UN SON 3D PUISSANT QUI REMPLIT LA PIÈCE DEPUIS UN SYSTÈME ULTRA COMPACT Avec sa taille incroyablement compacte de seulement 37 cm, MagniFi Mini AX s'appuie sur 50 années d'ingénierie d'enceintes acoustiques Polk et sur un système avancé à cinq haut-parleurs pour décupler le son de votre téléviseur avec des basses profondes et percutantes, des aigus limpides et une large scène sonore 3Dsive qui rivalise avec des barres de son beaucoup plus imposantes. UN SON IMMERSIF, GARANTI PROFITEZ D'UN SON SURROUND QUALITÉ CINÉMA AVEC DOLBY ATMOS, DTS:X ET POLK SDA Magnifi Mini AX délivre le son certifié Dolby Atmos et le son surround cinéma DTS:X dans votre salon. En complément, la technologie SDA de quatrième génération brevetée Polk offre une scène sonore encore plus large, et le mode audio 3D ajoute une dimension de hauteur virtuelle, en vous immergeant dans la bande son ou la musique que vous écoutez. PAS SEULEMENT POUR LES FILMS, MAIS AUSSI POUR LA MUSIQUE UN SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT AUDIO DOMESTIQUE SANS FIL COMPLET AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE EN STREAMING HAUTE QUALITÉ Profitez de la diffusion de musique en streaming haute qualité depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur via wifi avec Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect*. La connexion est aussi facile aux appareils Bluetooth. La prise en charge de Spotify Connect peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel POLK VOICEADJUSTTM PERCEVEZ CHAQUE MOT Vous en...