Qui occupera le siège du Sénat de Kamala Harris? Une liste de candidats potentiels

Cela ne fait que trois jours que le monde a découvert les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et l’air se sent déjà plus léger en sachant que Joe Biden et Kamala Harris seront à la Maison Blanche le 20 janvier.

Cependant, avec Kamala Harris qui gravit les échelons politiques au poste de vice-présidente – la première femme noire sud-asiatique de l’histoire à le faire – son siège au Sénat est à gagner.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui doit être réélu en Californie en 2022, voudrait que son prochain choix au Sénat ait une «importance historique».

Qui occupera le siège du Sénat de Kamala Harris?

La tâche de pourvoir le siège de Harris au Sénat est une tâche ardue, et qui, selon Newsom, sera tout à fait un processus, affirmant que ce n’est «pas quelque chose qu’il souhaiterait à mon pire ennemi».

« Vous créez des ennemis dans ce processus; vous ne vous faites pas seulement de grands amis – et c’est une décision vexante », a-t-il ajouté. « C’est un défi. C’est aussi présomptif … certaines personnes votent pour Kamala Harris, tout comme [the appointee] à son image? «

Lisez la suite pour une liste de candidats potentiels qui pourraient être en lice pour le siège du Sénat de Kamala.

Secrétaire d’État Alex Padilla

Selon des initiés, Alex Padilla est en tête de liste de Newsom pour occuper le siège du Sénat de Kamala Harris.

Si Newsom accompagne Padilla, il sera le premier Latino à occuper le siège du Sénat depuis 170 ans d’histoire de la Californie. Vous ne pouvez pas être plus historique que cela!

Rép. Karen Bass

Certaines personnes espèrent que le choix de Gavin Newsom est une autre femme de couleur, comme la représentante Karen Bass.

Bass est le représentant des États-Unis pour le 37e district du Congrès de Californie depuis 2013 et figurait également sur la liste restreinte du choix de vice-président de Joe Biden plus tôt cette année.

Représentant Barbara Lee

Barbara Lee est actuellement la représentante du 13e district du Congrès de Californie et occupe ce poste depuis 2013.

Auparavant, elle était représentante du 9e district du Congrès de Californie de 1998 à 2013.

Lee a récemment mené un sondage de l’Université de Californie du Sud sur qui Gavin Newsom devrait choisir pour le siège du Sénat.

Représentant Katie Porter

La représentante Katie Porter (et son tableau blanc!) Est l’une des préférées des jeunes électeurs californiens, et elle a prouvé à maintes reprises qu’elle pouvait se défendre lorsqu’elle se retrouvait face à face avec des vétérans politiques.

Elle est actuellement représentante du 45e district du Congrès de Californie.

Le maire de Long Beach, Robert Garcia

Des sources proches de Newsom affirment que le nom du maire de Long Beach, Robert Garcia, figure en tête de liste du gouverneur au Sénat.

Si Garcia est nommé au Sénat, il serait le premier Latino et le premier homme ouvertement gay à occuper le siège du Sénat en Californie.

Quels sont les noms des autres candidats qui pourraient occuper le siège de Kamala Harris au Sénat?

Parmi les autres noms qui ont été lancés dans la course au Sénat, citons Toni Atkins, le procureur général Xavier Becerra, la trésorière Fiona Ma et la contrôleur d’État Betty Yee.

Quel que soit le nom de Newsom au Sénat, la décision ne sera pas facile.

Il semble que Newsom ait une décision difficile à prendre, bien que le gouverneur de Californie ait eu le temps de plaisanter sur les candidats en lice pour le siège de Harris.

«Vous savez, il y a des appels téléphoniques, il y a des courriels», a-t-il plaisanté à propos des candidats essayant de se mettre de son côté avant sa sélection au Sénat.

« Les gens arrivent simplement à certains endroits », a-t-il poursuivi. « Ils veulent garder vos enfants, ils proposent de faire l’épicerie, de prendre un café. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.