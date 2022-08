La star de House of the Dragon s’ouvre sur un processus d’audition bizarre pour le spin-off de Game of Thrones

L’actrice Eve Best, qui devrait jouer dans Jeu des trônes série dérivée Maison du Dragon, a décrit le processus d’audition bizarre qu’elle a traversé avant de décrocher le rôle.

Prévu pour ses débuts plus tard ce mois-ci sur Sky Atlantic au Royaume-Uni, le drame fantastique servira de préquelle à A obtenu – tel qu’il se déroule environ 200 ans plus tôt.

Cependant, alors que la connexion entre les deux séries HBO est bien documentée, Eve Best a récemment avoué être plutôt hors de la boucle lorsqu’elle est allée pour la première fois à une audition pour être en Maison du Dragon.

« J’étais un complet Jeu des trônes vierge », a déclaré Best, qui joue la princesse Rhaenys Velaryon dans la prochaine série, au Guardian. « Je savais que c’était un gros problème, mais je n’étais pas préparé à l’ampleur époustouflante de cela ».

« Marcher sur le plateau, c’était comme entrer dans New York, mais au lieu d’imposants gratte-ciel, c’est Dragonstone. L’équipage était de près de 4 000 personnes, ce qui était à couper le souffle. J’ai rattrapé mon retard depuis », a-t-elle ajouté.

Comme l’ajoute Best, qui a également joué dans un film oscarisé Le discours du roimême les acteurs ont reçu des informations goutte à goutte sur la série lors du processus d’audition.

« Pour auditionner, on nous a d’abord envoyé une scène de l’original Jeu des trônes avec les noms changés », a-t-elle révélé.

« On ne nous a même pas dit le titre de la nouvelle émission. »

« Quand on m’a finalement envoyé un vrai scénario, j’ai adoré l’écriture. Ryan [Condal] et Miguel [Sapochnik, co-showrunners] m’a accroché immédiatement avec le thème moteur de la série.

« Il y a une ligne que mon personnage dit au début : » Les hommes préféreraient mettre le royaume au flambeau que de voir une femme monter sur le trône de fer. » Perdez le mot « fer » de cette phrase et cela semble trop pertinent. Pour couronner le tout, ils m’ont dit que mon personnage était un cavalier de dragon. J’étais dedans! » Mieux dit.

En vedette à ses côtés sera ancien Docteur Who Matt Smith, ainsi qu’Olivia Cooke de Prêt joueur un célébrité.

La série de 10 épisodes a été bien accueillie par les critiques jusqu’à présent, The Wrap la louant comme « absolument un digne successeur ». [to GoT]’.

De telles critiques seront un grand soulagement pour les fans, après le huitième et dernier Jeu des trônes saison qui a été vertement critiquée par les critiques de télévision.

HBO a confirmé que Maison du Dragon sera diffusé le 21 août sur HBO Max aux États-Unis et le 22 août sur Sky Atlantic et Now TV au Royaume-Uni.