Christopher Landon a toujours des idées pour une suite Happy Death Day et un crossover bizarre

Blumhouse est devenue l’une des sociétés de production les plus importantes du cinéma d’horreur, avec des franchises comme Joyeux jour de la mort et La purge à la barre. Cependant, malgré le succès depuis la première de la deuxième partie en 2019, la saga avec Jessica Rothe n’a pas pu continuer avec une troisième entrée tant attendue.

En fait, il y a quelques semaines à peine, le réalisateur Christophe Landon a avoué que si le temps continuait à passer, il serait difficile pour eux de continuer l’histoire. Cependant, il semble que tout n’est pas perdu.

Dans une conversation avec ScreenRant, tout en faisant la promotion de son nouveau film, Nous avons un fantômeLandon a révélé qu’il avait encore des idées pour un troisième volet et même un crossover avec un autre tube, Bizarre:

« Écoutez, je peux seulement dire que j’ai une idée pour Happy Death Day 3 depuis un moment. Elle a été présentée à tout le monde, donc c’est une vraie chose. Le croisement Happy Death Day / Freaky est plus juste le fantasme de se mettre au travail avec Jessica Rothe et Kathryn ensemble dans un film. Et je pense juste que, sur le plan sonore, ils se mélangeraient bien. Mais en termes de ce à quoi ressemble réellement cette intrigue ? Je ne sais pas encore.