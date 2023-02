Stranger Things : confirmer s’il y aura un spin-off d’Eleven avec Millie Bobby Brown

Netflix

Avant le cinquième opus final de Stranger Things, arrivait le reportage sur l’avenir de la série et un éventuel spin-off centré sur Eleven. Reverrons-nous Millie Bobby Brown ?

©NetflixStranger Things : confirmer s’il y aura un spin-off d’Eleven avec Millie Bobby Brown.

service de diffusion en continu Netflix a trouvé une mine d’or dans choses étranges, puisque depuis sa création en 2016, il est devenu l’un de ses titres originaux les plus populaires. Tant a fait fureur que la quatrième saison qui se positionne actuellement comme la plus regardée de l’histoire de la plateforme de contenus anglophones. Pour cette raison, les créateurs ont confirmé qu’il y aura des retombées en cours et Est-ce que l’un d’eux vient d’Eleven ?

« Il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things, de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus »étaient les paroles de Matt et Ross Duffer après avoir annoncé que le cinquième épisode de l’émission marquerait la fin de l’histoire. Cela a piqué la curiosité des fans, mais il n’y avait vraiment pas trop de nouvelles jusqu’à présent qu’une confirmation est arrivée.

+ Y aura-t-il un spin-off d’Eleven’s Stranger Things ?

L’une des options qui a fait le plus parler de lui ces derniers mois et qui a enthousiasmé le fandom est que l’un des spin-offs de choses étranges porter sur onzequelque chose qui aurait du sens en raison du contrat qu’il maintient Millie Bobby Brown avec la plateforme. Cependant, le site Robot monstre géant a récemment confirmé que ce ne sera pas le cas et que la série dérivée sera très différente. Ils ont également confirmé que cela aura très peu à voir avec l’intrigue de choses étranges et pourrait être annoncé prochainement.

Bien que cela puisse être une déception pour une partie du public, la réalité est que la prémisse centrale de la série originale raconte déjà l’histoire d’Onze. Un fait curieux est que finn loup-garouqui joue Mike Wheeler, a découvert les plans du frères duffer et vous savez déjà en quoi consistera le spin-off caché. Jusqu’à présent, le seul détail est qu’il sera différent de ce à quoi on pourrait s’attendre.

Pendant ce temps, les frères Matt et Ross Duffer sont au milieu de la production de la cinquième et dernière saison de choses étranges, principalement dans le travail de scénario. Selon les révélations, le tournage commencerait au milieu de 2023 et à partir de Netflix, ils programmeraient une date de sortie pour un certain temps en 2024.

