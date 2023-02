La quatrième campagne annuelle #GlobalMovieDay de l’Académie arrive sur les réseaux sociaux le 11 février

L’Académie des arts et des sciences du cinéma s’est rendue sur Twitter aujourd’hui dans le cadre de sa quatrième célébration annuelle de la Journée mondiale du cinéma du cinéma mondial, posant à ses abonnés des questions participatives sur leurs films et mondes cinématographiques préférés. En outre, L’Académie Le compte a également présenté des interviews vidéo de cinéastes et d’acteurs primés discutant de leurs films préférés, déclarant: « Peu importe d’où vient un film, ils ont le pouvoir de nous connecter. »





Selon un communiqué de presse de l’Académie, « Global Movie Day est une journée pour les cinéphiles du monde entier pour célébrer leurs films préférés et dialoguer avec les membres de l’Académie et les cinéastes sur les réseaux sociaux toute la journée. » Les fans peuvent « participer en regardant et en partageant leurs films préférés et leurs titres nominés sur les réseaux sociaux aux côtés des membres de l’Académie, des nominés et des cinéastes de premier plan en utilisant le hashtag #GlobalMovieDay ». Parmi les membres, les nominés et les créateurs qui ont contribué à fournir du contenu exclusif pour la gamme de médias sociaux #GlobalMovieDay, l’Académie a répertorié Elizabeth Banks, Angela Bassett, Ruth E. Carter, Jamie Lee Curtis, Paul Dano, Zar Amir Ebrahimi, Billy Eichner, Claire Foy, Kathryn Hahn, Tom Hanks, Judd Hirsch, Aldis Hodge, Ron Howard, Anna Kendrick, Troy Kotsur, Diane Ladd, Luke Macfarlane, Leslie Odom Jr., Paul Raci, Sadie Sink, Guillermo del Toro, Mariana Treviño, Sinqua Walls, Sigourney Weaver et Rita Wilson.

FILM VIDÉO DU JOUR

La campagne sur les réseaux sociaux du 11 février fait également partie des célébrations plus larges de la Journée mondiale du film, y compris une « collaboration spéciale avec les grandes chaînes de cinéma AMC Theatres, Regal et Cinemark » pour ramener « les films nominés pour le meilleur film de cette année » dans les salles à venir. des célébrations annuelles de la 95e cérémonie des Oscars le 12 mars 2023. Les tweets #GlobalFilmDay de @TheAcademy ont fait référence aux #Oscars95 et aux nouveaux nominés de 2023 rejoignant le panthéon des meilleurs films mondiaux selon les normes de la prestigieuse Académie.

Le troisième niveau des célébrations de la Journée mondiale du film comprendra une célébration en personne de la Journée mondiale du film au musée de l’Académie le soir du 11 février. Le premier du genre dans la quatrième année des célébrations de la Journée mondiale du film, l’événement en direct mettra en vedette de la nourriture et des cocktails, de la musique et du contenu cinématographique de films récemment nominés, et un DJ pour terminer la soirée au musée. Pour ceux qui ne peuvent pas assister en personne, le musée offre un rabais de 15 % dans sa boutique en ligne.





Images universelles

Plusieurs organisations se sont rendues sur Twitter aujourd’hui pour rejoindre l’Académie lors des célébrations #GlobalMovieDay, qui ont imploré les fans et les cinéphiles de tous bords de « Montrez-nous comment vous célébrez en taguant @TheAcademy et en utilisant #GlobalMovieDay! » Parmi eux, IMAX sur Twitter a annoncé : « C’est la journée mondiale du cinéma, alors vous savez tous quoi faire. Identifiez-nous dans vos aventures IMAX aujourd’hui. De plus, SONY Pictures a demandé au public de « canaliser l’énergie de votre personnage principal pour aujourd’hui ! Suivez-nous et choisissez votre aventure Sony Pictures en l’honneur de #GlobalMovieDay. Disney Animation, Universal Pictures et le film représentent Spider-Man: à travers le Spider-Verse ont également été retweetés par l’Académie pour leurs messages tagués aux fans sur #GlobalMovieDay.

Ailleurs sur Twitter, Pixar a demandé aux fans : « Connaissez-vous vos films Pixar ? et a tweeté un fil de quiz interactif pour « Testez vos connaissances Pixar en devinant de quel film provient la citation ». MGM, quant à lui, a creusé profondément dans la poubelle de nostalgie du film des années 80 pour #GlobalMovieDay pour dénicher un clip de Nicolas Cage travaillant dans une salle de cinéma dans le film de comédie romantique fille de vallée. Le compte pour Verre Oignon: Un mystère à couteaux tirés reconstitué un clip script-écran divisé d’une scène du film. Chez Guillermo del Tor Pinocchio compte sortir une nouvelle affiche de film de leur chef décorateur, Guy Davis. Des cinéastes indépendants, des cosplayeurs et des comptes de fans ont été vus se joindre au mélange, créant une journée amusante pour aimer les films sur les réseaux sociaux et honorer l’héritage du cinéma mondial.