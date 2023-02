DC Studios a encore deux projets secrets à annoncer

Le premier mois de l’année s’est terminé par une grande annonce de Studios DC. La division Warner Discovery, dirigée par James Gunn et Peter Safran, élabore déjà son plan sur 10 ans pour intégrer tous les projets de la société de bandes dessinées dans le cinéma, la télévision et même les jeux vidéo pour suivre le même calendrier.





Cependant, les titres annoncés ne sont qu’une brève partie de ce qui arrivera dans les deux prochaines années. Beaucoup reste à révéler, lié au casting attendu de personnages emblématiques comme Batman ou Superman et de nouveaux projets qui surprendront sûrement le public.

En fait, il semble que deux projets aient été gardés secrets, et l’un d’eux est l’un des favoris de Gunn, comme il l’a récemment avoué lors d’une conversation avec /Film :

« Je sais qu’une chose est ma préférée, l’un de mes projets préférés de tout cela. Et c’est tellement unique que l’idée elle-même en dit trop alors qu’elle ne sortira peut-être pas avant deux ou trois ans. De plus, avec d’autres choses, c’est une sorte de choix. Nous avons un réalisateur qui travaille sur un autre projet vraiment fantastique qui peut lui prendre un peu plus de temps que d’autres personnes.

Ces deux projets pourraient être axés sur des personnages déjà connus, ainsi que sur des héros ou des groupes rarement vus, étant donné qu’à l’avenir, nous verrons une série animée de Créatures Commandos et un film centré sur L’Autoritéce qui était considérablement inconnu de la plupart des fans.





Les prochaines étapes pour DC Studios

Warner Bros.

Bien que le plan de Gunn et Safran ne démarre officiellement qu’en 2024, la société prévoit toujours de sortir quatre titres majeurs en 2023. Le premier sera Shazam ! Fureur des Dieuxqui ne sait toujours pas si ce sera ou non la dernière apparition de Zachary Levi en tant que mortel le plus puissant du monde.

En juillet, l’univers sera redémarré avec Le flashqui en adaptant Point de rupture, permettra à la nouvelle direction de prendre des décisions critiques et créatives sans avoir à repartir de zéro. L’avenir d’Ezra Miller en tant que Barry Allen est également incertain.

En août, Xolo Mariduena deviendra Jaime Reyes dans Scarabée bleu, qui, étant une nouvelle histoire, n’aura aucun problème à s’intégrer dans la future DCU. Le conflit sera Aquaman de Jason Momoa, qui présentera son deuxième film en décembre. Bien que son histoire ait été conçue comme une trilogie, cela dépendra de la performance du film et des plans de l’entreprise s’ils continueront avec l’acteur dans ce personnage mythique.