Pourquoi le passage d’Apple d’Intel à ARM signifie que nous devrions arrêter d’acheter des Mac

Mise à jour: Avec Apple annonçant ce matin trois Mac basés sur M1, notre conseil est toujours de ne pas acheter un MacPro ou un MacBook Pro 16 à moins que vous ne vouliez risquer d’être abandonné comme nous l’expliquons ci-dessous.

La nouvelle d’Apple lundi selon laquelle il abandonnera les processeurs x86 d’Intel pour ses propres puces ARM ne peut signifier qu’une chose pour quiconque ne veut pas être laissé pour compte: n’achetez pas de Mac.

Vous pensez peut-être qu’il s’agit d’une autre prise de vue à chaud sur Internet qui soutiendra que x86 est meilleur que ARM. Ou vous pourriez penser que le calcul n’additionne pas qu’Apple – malgré sa boucle presque infinie de ressources et d’argent – peut surpasser AMD, Intel et Nvidia.

Mais il y a une raison pratique et réelle pour laquelle vous ne devriez pas perdre 1 500 € ou 4 500 € sur un nouveau Mac: vous serez abandonné.

Au cours de l’annonce, Tim Cook a déclaré qu’Apple continuerait à prendre en charge les Mac Intel pendant «des années». Mais comme nous le savons, cela pourrait signifier deux ans ou deux cents ans.

Si le passé est prologue, nous pouvons regarder la dernière grande transition d’Apple des puces PowerPC aux puces Intel x86. Selon Wikipedia, le changement a été annoncé le 6 juin 2005. Le premier Mac Intel a été introduit en février 2006, et le premier MacBook Intel en avril de cette année. Apple a annoncé la «transition terminée» plus tard en 2006.

La version finale d’OS X 10.5 avec PowerPC est sortie en octobre 2007. Deux ans plus tard, lorsque OS X 10.6 «Snow Leopard» est sorti en août 2009, il ne prenait pas en charge les Mac PowerPC.

En 2011, Rosetta d’Apple, qui traduisait le code des anciennes applications PowerPC pour s’exécuter sur Intel x86, a également été abandonnée et Apple a mis fin à tous les services et à la prise en charge des Mac PowerPC. Tout cela ajoute jusqu’à quatre ans de prise en charge du système d’exploitation et six ans de prise en charge des PowerPC, avant qu’Apple ne débranche la prise.

9to5mac.com Voici à quoi pourrait ressembler votre application x86 préférée si elle faisait face au destin des applications PowerPC une fois qu’Apple avait désactivé Rosetta.

Utiliserez-vous votre ordinateur pendant plus de cinq ans?

Comme le sait tous ceux qui possèdent un PowerPC PowerBook vintage, ils sont devenus pratiquement inutiles dans les cinq ans suivant l’annonce d’Apple. Je ne sais pas pour vous, mais j’aime utiliser un ordinateur pendant plus de cinq ans parce que je n’aime pas l’idée de remplir une décharge. Je connais de nombreuses personnes qui continuent d’utiliser, disons, un MacBook Air 13 de sept ans, sans avoir l’intention d’acheter un nouvel ordinateur portable.

Bien sûr, vous soutiendrez qu’un Mac basé sur Intel fonctionnera très bien une fois la «transition» terminée. En fait, la situation est bien pire pour les anciens utilisateurs de MacBook Intel (et oui, ils sont maintenant «hérités») que pour la phase PowerPC vers Intel. En 2010, les attaques de logiciels malveillants ciblés sur OS X étaient rares. Aujourd’hui, MacOS est une cible de grande valeur pour les cybercriminels. Sans mises à jour de sécurité constantes du système d’exploitation et de l’UEFI, ce Mac basé sur Intel sera essentiellement une maison avec des portes et des fenêtres expulsées lors d’une apocalypse zombie.

Et non, si vous pensez, «Apple soutiendra sûrement mon nouveau Mac à 3 000 €», vous n’avez pas prêté attention à l’histoire d’Apple. Apple a transformé son Mac Pro de l’ère 2012 en statut «vintage», et son Mac OS actuel «Catalina» ne le prend plus en charge.

Un ordinateur de 8 ans semble ancien, mais ce Mac Pro 2012 était équipé de processeurs Intel Xeon / Core i7 à 6 cœurs «Nehalem / Westmere». Ce processeur est toujours une plate-forme extrêmement utile que mon fils utilise actuellement pour les jeux. Son PC exécute Windows 10 et obtient toujours toutes les mises à jour du système d’exploitation.

Apple pourrait offrir une prise en charge du système d’exploitation pour tous ses anciens Mac basés sur x86, mais il ne le souhaite pas. Outre le coût de la prise en charge du matériel plus ancien, l’histoire d’Apple a toujours été celle de jeter les anciens éléments au bord du trottoir et de laisser la place au brillant et au nouveau. C’est le destin auquel votre nouveau Mac brillant sera finalement confronté si vous l’achetez aujourd’hui.

Correction: cette histoire a été mise à jour pour clarifier qu’Apple utilisait la version de marque Xeon des processeurs Westmere d’Intel. regrette l’erreur.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂