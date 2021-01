Toutes les sorties en janvier 2021 d’Amazon, Filmin, Starzplay et Disney +: ‘Star Trek – Lower Decks’, ‘Scarlet Witch and Vision’ et plus

Notre sélection du meilleur des plateformes de streaming comme Amazon, Filmin, Starzplay et Disney + vient, il faut l’avouer, plus variée que jamais: Star Trek en version animée? Il y a. Le retour des Avengers au format flirt avec les sitcoms classiques? Il y a. Un film basé sur Lovecraft qui n’a rien à voir avec Lovecraftian? Il y a. La nouvelle adaptation de Stephen King de la semaine? Il y a. Voilà notre tamis.





Amazon Prime Video: nouveaux films, séries et documentaires

‘Star Trek – Ponts inférieurs’ S1

Mike McMahan, écrivain de ‘Rick et Morty’, est la garantie que dans cette série animée de ‘Star Trek’ (un domaine dans lequel la franchise est parfois entrée, mais pas autant ni avec autant de succès que ‘Star Wars’ ) nous allons voir de la science-fiction parodique de nombreux carats. L’idée, au départ, est également géniale: au lieu de suivre le glorieux équipage de l’Enterprise nous nous concentrerons sur l’un des navires les moins importants de Starfleet, l’USS Cerritos. Une approche qui promet du non-sens, de l’humour et quelques coups de poing aux héros principaux infaillibles de la saga.

Autres premières d’Amazon Prime Video

Filmin: nouveaux films, séries et documentaires

‘Ré-animateur’

Peut-être le spectacle gore le plus hilarant de tous les temps, avec la permission de «Braindead». Le film phare des adaptations de Lovecraft a en fait peu de Cthulhunian et beaucoup de parodie folle avec beaucoup de zombies, des effets ridiculement excessifs et une intrigue qui ressemble à une bande dessinée Mortadelo. Un chef-d’œuvre du grotesque qui arrive à Flmin accompagné de sa suite, l’inférieur mais de plus en plus culte ‘The Bride of Re-Animator’

Autres premières de Filmin

Disney +: nouveaux films, séries et documentaires

‘Scarlet Witch and Vision’

Marvel est de retour! Après d’innombrables retards et tous les plans 2020 reportés, peu à peu les Avengers et la société vont revenir sur les écrans. La première étape est « Scarlet Witch and Vision », ce mélange particulier de super-héros et de sitcom dans lequel deux des Avengers les plus étranges (bien sûr, ceux qui ont développé une relation des plus inexplicables) tentent de s’adapter à la vie de la famille américaine moyenne. . On ne sait pas grand-chose d’elle au-delà du fait que cela inclura la satire, les hommages et, bien sûr, la Vision et la sorcière écarlate., parmi d’autres personnages du MCU.

Autres premières de Disney +

Starzplay: nouveaux films, séries et documentaires

«Le stand» T1

Nous l’avons déjà décomposé dans notre revue, mais le premier épisode de « The Stand » lance avec succès une proposition très ambitieuse: résumer en seulement neuf épisodes l’épopée apocalyptique massive de « Apocalypse » de Stephen King, de plus de mille pages, remplaçant son récit linéaire par des sauts continus dans le temps très bien planifiés, cette série a encore un long chemin à parcourir, mais pour l’instant, la super grippe imaginée par King nous a déjà infectés.

Autres premières de Starzplay