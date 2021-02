Améliorez la qualité de vos appels vidéo WhatsApp avec ces astuces simples

Avez-vous des problèmes lors de l’utilisation de WhatsApp? Suivez ces conseils

WhatsApp est sans aucun doute l’application de messagerie mobile la plus utilisée au monde. Avec des millions d’utilisateurs actifs, la vérité est que bien qu’il ne soit pas l’outil de communication le plus complet, il remplit parfaitement sa fonction.

Désormais, WhatsApp est bien plus qu’une simple application avec laquelle communiquer par écrit car elle permet également des appels vidéo avec d’autres utilisateurs, tant que nous sommes connectés à un réseau Wi-Fi ou à notre débit de données.

Problèmes lors de l’utilisation des appels vidéo WhatsApp

Bien sûr, tout dans cette vie n’est pas parfait et encore plus si nous parlons de technologie. Malgré le fait que les appels vidéo WhatsApp fonctionnent très bien et nous permettent d’avoir une conversation avec nos contacts sans aucun inconvénient, à tout moment un problème peut survenir et nous empêcher de profiter d’un bon appel vidéo.

Les problèmes les plus fréquents lors d’un appel vidéo sur WhatsApp? Problèmes de connexion, micro-coupures, manque de qualité d’image ou de son et même de mauvaises performances de notre appareil entre autres.

Par chance tous ces problèmes peuvent être résolus assez facilement Et c’est qu’avec ces conseils ou astuces que nous vous fournissons ci-dessous, vos appels vidéo auront toujours la meilleure qualité possible.

Les meilleures astuces pour améliorer la qualité des appels vidéo sur WhatsApp

Portez des écouteurs

Quelque chose d’aussi simple que d’utiliser un casque peut augmenter la qualité d’un appel vidéo de manière exponentielle. Peu importe qu’ils soient câblés ou sans fil, la question est de les utiliser.

Parce que? Avec des écouteurs, non seulement nous entendrons mieux nos interlocuteurs, mais ils nous entendront sûrement aussi avec une meilleure clarté. De plus, si nous utilisons des écouteurs antibruit, la qualité sera encore meilleure.

Vérifiez la qualité de la connexion Internet

Que nous utilisions un réseau Wi-Fi ou que nous utilisions notre débit de données, pour qu’un appel vidéo sur WhatsApp fonctionne bien, nous devons vérifier que la qualité de la connexion est bien optimale.

Dans le cas de l’utilisation du Wi-Fi, les problèmes surviennent en premier lorsque d’autres utilisateurs l’utilisent. Donc nous déconseillons d’utiliser les réseaux publics pour cette raison même –Et aussi pour des raisons de sécurité–.

Deuxièmement, un autre problème se pose avec notre connexion domestique, plus précisément si quelqu’un consomme de la bande passante soit en regardant des séries ou des films sur Netflix et même en jouant sur l’ordinateur ou sur des consoles telles que PlayStation 4 et leurs jeux en ligne.

Par conséquent, avant de jeter vos mains sur votre tête et de jeter votre téléphone par terre, vérifier la qualité de la connexion Internet et qu’il n’y a pas d’interférence. Si vous utilisez des données 4G, confirmez que rien n’est téléchargé en arrière-plan et que la couverture est optimale.

Choisissez le meilleur endroit pour passer l’appel vidéo

Choisir honnêtement un bon endroit pour passer des appels vidéo aide beaucoup. Ce n’est pas la même chose de le faire dans le calme de sa chambre que dans une cafétéria pleine de monde et d’agitation. Il n’est pas non plus pareil de le faire à contre-jour qu’avec les rideaux couvrant le soleil direct.

D’autre part, il est également important de choisir un fond de bonne qualité, net et propre. Nous ne voulons pas que nos contacts voient notre maison ou notre chambre en désordre. Et enfin il est toujours préférable d’avoir un fond blanc derrière comme un mur pour une meilleure qualité d’image.

Gardez la caméra frontale de votre smartphone propre

L’une des principales raisons pour lesquelles l’image est mauvaise est car nous n’avons pas nettoyé la caméra frontale de notre smartphone pendant des années.

Ce problème est assez simple à résoudre et ce que nous allons conseiller doit être fait avant de démarrer une application. Il vous suffit de prendre un chiffon ou un mouchoir jetable et nettoyez soigneusement l’objectif pour ne pas le rayer.

Enfin, fermez les sessions ouvertes et les applications en arrière-plan

Personne ne souhaite passer un appel vidéo et recevoir des notifications toutes les deux minutes. Par conséquent, si vous avez des sessions démarrées dans des applications, il est préférable de les fermer ainsi que toute autre application en arrière-plan pouvant perturber la conversation, surtout si ça va être long.

D’autre part, en faisant cela, nous allons également améliorer les performances du smartphone et quelque chose de beaucoup plus important. Comme le téléphone mobile exécute moins d’applications en même temps, nous causerons moins de «stress» et donc la batterie nous durera beaucoup plus longtemps.

Ce sont des conseils vraiment simples à réaliser et qui vous permettront de nos appels vidéo WhatsApp n’échouent jamais.

