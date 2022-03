Android 12 a un nouveau widget qui vous aidera à contrôler le temps que vous passez à regarder votre mobile

Avec ce nouveau widget Android 12, vous pourrez savoir combien d’heures par jour vous passez à utiliser votre mobile.

La récente mise à jour Android de mars 2022 a apporté avec elle la sortie de la première version stable d’Android 12Lle système d’exploitation de Google conçu pour les terminaux pliables et les tablettes, et l’arrivée d’une série de de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes pour le Google Pixel.

L’une des nouveautés les plus remarquables de cette mise à jour Android 12 est qu’elle inclut un nouveau widget, dont nous avons parlé plus tôt, qui vous aidera à contrôler le temps que vous perdez à regarder votre mobile.

Le nouveau widget Android 12 vous permet de contrôler le temps que vous passez à regarder votre écran mobile

Comme les gars d’Android Police nous parlent de ce nouveau widget est désormais disponible pour tous les appareils Pixel mis à jour vers Android 12mais on ne sait toujours pas s’il atteindra également les terminaux d’autres marques avec Android 12.

Le nouveau widget Android 12 vous permet de contrôler le temps que vous passez à regarder l’écran du mobile, car il vous montre le nombre total d’heures et de minutes que vous passez à regarder votre écran mobile chaque jour et les trois applications que vous avez le plus utilisées jusqu’à présent. Pour vous montrer ces données, ce widget se synchronise avec la fonctionnalité Digital Wellbeingun outil fourni avec Android 9 Pie pour nous faire prendre conscience de la façon dont nous utilisons notre smartphone et nous encourager à réduire son utilisation.

Dans ce widget, nous verrons plusieurs cercles de différentes tailles, où les plus grands correspondent aux applications que vous avez le plus utilisées jusqu’à présent.

Tout comme le reste des widgets créés pour Android 12, ce nouveau widget Digital Wellbeing est teinté des couleurs que Material You extrait du papier peint que vous avez actuellement.

Toucher ce nouveau widget ouvrira directement l’application Digital Wellbeing, dans laquelle vous pourrez voir le temps d’utilisation du mobile, les notifications reçues et les fois où vous avez ouvert chaque application pendant la journée en cours. De plus, cette application nous permet également de prendre des mesures pour réduire le temps que nous passons à regarder l’écran mobile comme définir des minuteries pour les applications, activer le mode flou pendant les heures ouvrables ou activez le mode Heure du coucher pour vous détendre avant d’aller vous coucher.

