One Punch Man rejoindra bientôt l’univers du jeu gratuit Fire Mobile dans une nouvelle collaboration

Garena a annoncé un événement crossover pour Feu libre et Un coup de poing. Le jeu mobile apportera du contenu de la Un coup de poing série dans une prochaine série d’événements.

La collaboration à venir permettra aux joueurs d’obtenir Un coup de poing costumes, objets en jeu et autres objets de collection. Les joueurs qui placent ces objets sur leurs personnages peuvent débloquer «One Punch», la signature de Saitama.

Cependant, si un autre joueur porte également la tenue de Saitama, il pourrait se retrouver face à face avec un KO à un coup.

Les développeurs déclarent qu’il est prévu d’apporter plus Un coup de poing contenu thématique aux joueurs. Des informations supplémentaires sur la collaboration peuvent être trouvées sur le site officiel Feu libre site Web ou YouTube.

Feu libre est un jeu de tir de survie disponible uniquement sur mobile dispositifs. Chaque match se déroule dans les 10 minutes, où tous les joueurs sont jetés sur une île éloignée. Au début du match, les joueurs devront affronter 49 autres joueurs.

Les joueurs peuvent choisir leur point de départ en naviguant avec leur parachute et essayer de rester dans la zone de sécurité le plus longtemps possible. Lorsque les calculs de survie commencent, les joueurs doivent rechercher des armes, piller des ennemis et être le dernier à rester debout.

Ceux qui préfèrent une stratégie d’équipe peuvent créer des équipes de quatre autres joueurs maximum dans Clash Squad. Ce mode offre la gestion de l’économie, l’achat d’armes, puis la lutte contre l’équipe adverse.

Un coup de poing a commencé comme un webcomic mais a ensuite été adapté en série animée et plus tard en jeu vidéo. La série met en vedette Saitama, un jeune homme qui s’entraîne chaque jour pour devenir le héros ultime. Il est connu pour avoir vaincu ses ennemis d’un seul coup.

Pendant ce temps, les autres héros ne sont pas aussi impressionnés par son style décontracté et continuent de le défier. Beaucoup apprennent finalement à respecter ses compétences. La série elle-même se concentre principalement sur les aventures de Saitama mais aussi sur d’autres héros de la ville.

Harold Teo, Feu libre Producteur chez Garena, a déclaré:

Nous sommes ravis d’accueillir l’un des héros les plus emblématiques du Japon dans l’univers de Free Fire. Nous cherchons toujours à créer du contenu inédit dans le jeu, imprégné d’influences du monde entier et pensons que notre partenariat avec One-Punch Man offrira à notre communauté mondiale de joueurs encore plus d’opportunités de se battre avec style.

le Feu libre et Un coup de poing la collaboration arrive bientôt.